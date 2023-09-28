“İyilik olsun diye yaptım”

► Cuma akşam saatlerinde tutuklanan eczacı S.A, Doktor F.K ve başkası adına düzenlenen sahte reçetelere imza attıkları tespit edilen 3 vatandaş M.A, G.T ve E.K dün yeniden mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 8 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Serap ŞAHİN

Kamuoyunda “Sahte reçete” adıyla gündeme gelen eczacı, doktor ve sivil vatandaşların da karıştığı yargı süreci derinleşti. Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 15’e yükseldi.

Cuma akşam saatlerinde tutuklanan eczacı S.A, Doktor F.K ve başkası adına düzenlenen sahte reçetelere imza attıkları tespit edilen 3 vatandaş M.A, G.T ve E.K dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran tahkikat memuru Mehmet Mannaş, Doktor F.K. , hakkında alınan ifadelerin 8 tanesinin suç teşkil ettiğini ve hesabına gönderilen paraların ne maksatla gönderildiğinin araştırıldığını söyledi. Polis, F.K.’nin Ocak ayından Ağustos ayına kadar toplamda 6 bin 51 reçete yazıldığını ve bu reçetelerin 152 tanesinin İ.T. eczanesine ait olduğunu söyledi.

42 eczaneyle anlaşması olan doktorun arabasında ve evinde yapılan aramada hastalar adına düzenlenmiş reçeteler ve hasta bilgilerinin olduğu belgeler bulunduğunu kaydeden polis, reçeteler karşılığı da cüzi miktarlarda para ödendiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, eczacı S.A.’nın polise verdiği gönüllü ifadesinde ‘iyilik olsun diye yaptım’ dediğini söyledi. S.A.’nın eczanesinde yapılan aramada 258 adet küpürü kesilmiş ilaç ve 105 adet de tahrip edilmiş boş ilaç, şurup ve krem kutuları bulunduğunu kaydetti.

Tahkikat memuru Mehmet Mannaş, olayın çok yönlü soruşturulduğunu, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken datalar olduğuna işaret ederek zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç, Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

“6 bin 51 reçete yazdı”

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran tahkikat memuru Mehmet Mannaş, Doktor F.K. , hakkında alınan ifadelerin 8 tanesinin suç teşkil ettiğini ve hesabına gönderilen paraların ne maksatla gönderildiğinin araştırıldığını söyledi. Polis, F.K.’nin Ocak ayından Ağustos ayına kadar toplamda 6 bin 51 reçete yazıldığını ve bu reçetelerin 152 tanesinin İ.T. eczanesine ait olduğunu söyledi.

42 eczaneyle anlaşması olan doktorun arabasında ve evinde yapılan aramada hastalar adına düzenlenmiş reçeteler ve hasta bilgilerinin olduğu belgeler bulunduğunu kaydeden polis, reçeteler karşılığı da cüzi miktarlarda para ödendiğinin tespit edildiğini söyledi.

İ.T eczanesinden Dr. F.K.’ye ilaç yazması için mesaj gönderdiğinin de tespit edildiğine işaret eden polis, hesap dökümlerinin ve emare olarak alınan telefonların inceleneceğini belirtti.

‘İyilik olsun diye yaptım’

Polis, eczacı S.A.’nın verdiği gönüllü ifadesinde ‘iyilik olsun diye yaptım’ dediğini söyledi. S.A.’nın eczanesinde yapılan aramada 258 adet küpürü kesilmiş ilaç ve 105 adet de tahrip edilmiş boş ilaç, şurup ve krem kutuları bulunduğunu kaydetti.

Polis, 5 bin 205 reçeteden 36’sının incelendiğini ve suça bağlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Eczacı S. A.’nın eczanesindeki reçetelerin ilk gün tutuklanan doktor N.P. tarafından yazıldığına dikkat çeken polis, 5 bin 205 reçeteden, 3 bin 547’sinin N.P. tarafından yazıldığının tespit edildiğini belirtti.

8 gün daha tutukluluk...

Tahkikat memuru Mehmet Mannaş, olayın çok yönlü soruşturulduğunu, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken datalar olduğuna işaret ederek zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç, Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.