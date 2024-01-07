Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İdealist

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Şu an yaptığım işi çok seviyorum. Yaptığım işlerle insanların yüzünü güldürebilmek, yüreğine dokunabilmek inanılmaz bir duygu. Konfüçyüs’ün dediği gibi ‘Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız’.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Bilimsel araştırmalarım. Stephen Hawkin’in bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. ‘Bilim hayatın bir kısmı değil, bütünüdür.’

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan

En büyük pişmanlığım… Bazı insanlara güvenmek ama üzülmüyorum. İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır.

En büyük sevincim… Beni her zaman seven ve destekleyen ailem

Hayatımın dönüm noktası… Doçentlik sınavım

Beni en çok etkileyen yazar… Esra Ezmeci

Başucumdaki kitap… İz Bıraktığın Kadar varsın

En keyif aldığım müzik… Senden Daha Güzel, Duman

En son izlediğim film… Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

Kendim için son aldığım şey… Kazak

Dolabımdaki en gereksiz şey… Şal

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hediyenin ne olduğu önemli değil kimden geldiği önemlidir.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanları kırmamak için istediklerine evet demek.

Kendimde beğendiğim özellik… Fedakar olmak

Olmasa da olur… Gereksiz insanlar. Ben gereksiz insanlar için gerekli zamanı harcayamam.

Olmazsa olmaz… Ailem. Yeryüzünde sevginin en güçlü halidir aile.

En iyi yaptığım yemek… Ev yemekleri

Hayalimdeki dünya… Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, barışın, huzurun ve sevginin hakim olduğu bir dünya

Aşk benim için… Bir annenin evladına duyduğu sevgidir.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Hayatta olsaydı bilim adamı Albert Einstein. En sevdiğim sözünü sizinle paylamak istiyorum. ‘Yaşam, bisiklet sürmeye benzer. Dengeyi sağlamak için pedal çevirmeye devam etmek gerekir.’

Görmek istediğim yer… İsveç. Fırsat buldukça dünyayı gezmeyi ve görmeyi seviyorum. Dünya bir kitaptır. ‘Seyahat etmeyenler sadece bir sayfasını okurlar’ Saint Augustine.

Mutlaka yapmak istediğim… Afrika’ya gidip insani yardım faaliyetlerinde bulunarak yardım etmek. ‘Acı duyabiliyorsan, canlısın. Başkasının acısını duyabiliyorsan insansın’ Tolstoy.

Son olarak söylemek istediklerim… En büyük zenginlik sağlıktır…