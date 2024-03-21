İyi Bir İklimlendirme Seçeneği Olarak Klima Fiyatları Neye Göre Değişiyor?

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Klima, özellikle mevsim geçişlerinin daha keskin olduğu dönemlerde yaşam alanlarının vazgeçilmezlerinden biridir. Ofislerde, evlerde, okullarda ve işyerlerinde sıklıkla tercih edilir. Klima fiyatları ise ürünün özelliklerine göre değişir. Bazı modeller seyyar olarak tasarlanır. Kullanıcı istediği zaman ihtiyaç duyduğu alana taşıyarak bu tip ürünleri rahatlıkla kullanabilir. Seyyar klima fiyatları da modele ve özelliklere göre değişir. Bir yandan bütçe tasarrufu sunarken bir yandan da enerji tasarrufuna katkı sağlayan seçenekler, A ve A+, A++; A+++ gibi modellerdir. Kategori, yüksek ısıtma ve soğutma performansı ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin yanı sıra görsel olarak; silver, beyaz ve siyah gibi farklı renk seçenekleriyle de her dekorasyona uyumlu ürünler sunar.

İhtiyacınıza Göre Değişen Klima Fiyatları

Klimalar uzaktan kumanda, ısı ayarlama, sessiz çalışma gibi özellikleri dikkate alındığında hayatı kolaylaştıran konforlu ürünlerdir. Bununla birlikte alırken öncelikle kullanacağınız alanın özelliklerini dikkate almanızda fayda var. Isıtmak ya da soğutmak istediğiniz alanda maksimum performans istiyorsanız BTU hesaplaması yapmanız önerilir. Bu hesaplamayı doğru olarak yaptığınızda alacağınız ürünün gücüne de kolaylıkla karar verebilirsiniz.

Başka bir deyişle alanın büyüklüğü, evinizin bulunduğu coğrafi bölge, faydalanacak kişi sayısı gibi teknik bilgilere göre bir iklimlendirme cihazı seçerseniz ihtiyacınıza uygun ürüne bütçenizi sarsmadan sahip olabilirsiniz. Eğer duvara monte değil de taşınabilen ayaklı modellerden birini tercih edecekseniz ayaklı klima fiyatları sekmesi üzerinden araştırmanıza başlayabilirsiniz. Ayaklı modeli incelerken cihazın ölçüsünün kuracağınız yere uygun olup olmadığını da önden bilmenizde fayda var. Bu modelin daha çok geniş mekanlarda iyi performans sunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla ürünün BTU’su ile birlikte kullanacağınız mekanın ölçüsü de önemlidir.

Ürüne Göre Değişen Klima Fiyatları

Ayaklı, duvara monte, salon tipi, tavan tipi gibi birden fazla klima modeli vardır. Her modelin kendine has özellikleri fiyatlarda belirleyici faktördür. Bununla birlikte A+ ve üzeri olanların enerji tasarrufu açısından avantajlı olduğu bilinmektedir. A+++ klima fiyatları ile ilgili araştırma yaparken cihaz özelliklerini de incelemenizde fayda var. Bu tip cihazlar oldukça az enerji tüketerek çevreyi koruma konusunda iddialıdır. Enerji tüketiminin az olması bütçenize de olumlu yansıyacağından bu da kısa zamanda cihaza verdiğiniz bedeli kompanse edebileceğiniz anlamı taşır. Herhangi bir ürün alırken genellikle en ucuz klima fiyatları sekmesi üzerinden araştırma yapılır. Bu sekmede birden fazla model karşınıza çıkar. Farklı BTU değerlerine sahip olanlar arasından 12000 Btu değerine sahip, 4 yönlü A++ ultra hijyen inverter modeli seçebileceğiniz gibi tercihinizi 15000 ya da 18000 Btu değerine sahip olanlardan yana da kullanabilirsiniz. BTU değeri ve enerji tasarruf oranı değiştikçe klima fiyatları da değişir.

Klima Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Evinize iklimlendirme cihazı almaya karar verdiğinizde cihazın kurulacağı yeri, elektrik aksamını ve parçaları nereye monte edebileceğinizi de önceden ayarlarsınız. Teknik ayarlamalardan sonra sıra çeşidine karar vermeye gelir.

Bir iklimlendirme cihazının ısıtma ve soğutma performansının fiyat üzerindeki etkisi tartışılmaz. Bunun yanı sıra ürün özelliklerinin de fiyat üzerindeki etkisi önemlidir. A+, A++ ya da A+++ gibi daha az enerji tüketerek çevreye en az zarar verme özelliği olanlardan birini seçtiğinizde diğer ürünlere göre biraz daha yüksek fiyat performansıyla karşılaşmanız olasıdır. Diğer yandan eve alacağınız ürünün BTU değeri de fiyatında etkendir. Sessiz çalışması sizin için önemliyse split olanları değerlendirebilirsiniz.

Klima modelleri ve özelliklerinin yanı sıra salon tipi klima fiyatları hakkında da daha detaylı bilgiyi Koçtaş web sitesinde bulabilirsiniz. Arçelik ve Beko markasının sunduğu split, salon tip, A+ gibi modellerden birini tercih edebilirsiniz. Arçelik ve Beko klima fiyatları modele göre değişeceğinden bu noktada fiyat önemli bir belirleyici olabilir. Bununla birlikte cihaz performansı da oldukça kritik bir öneme sahiptir. Beko ve Arçelik klima fiyatları ürüne göre değişse de kategorinin sunduğu zengin ürün portföyü içinden istediğiniz modeli bulabilmeniz kolaydır.