‘İvediliği istenen yasa tasarıları demokrasiye açık bir tehdit’

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), hükümetin bugün Meclis’te ivediliğini talep ettiğini üç yasa tasarısının Kıbrıslı Türklerin demokrasisini ve özgürlüklerini kısıtlama amacı taşıdığını ve “açık bir tehdit” olduğunu söyledi.

BASIN-SEN’den yapılan açıklamada, ekonomik kriz olmak üzere birçok çözüm bekleyen sorun varken, söz konusu yasaların “alınan talimatlar doğrultusunda” Meclis’e götürüldüğü iddiasında bulunuldu.

Bu girişimin sadece gazetecileri ilgilendiren bir konu değil tüm toplumu ilgilendiren bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, tüm topluma direniş çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bugün Meclis’te bulunan muhalefet milletvekillerine, "toplumlarının demokratik hak ve özgürlükleri için verdikleri onurlu mücadeleden dolayı" teşekkür edildi.

Muhalefet sayesinde ivedilik istenen Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliğinin geçici olarak geri çekildiği belirtilen açıklamada, “Günün ilk saatlerinden itibaren istişare içerisinde olduğumuz vekillerimizin bu tavrı verilen mücadele açısından çok önemlidir. Ancak şunu bilmeliyiz ki bu ivedilik talebi geri çekilmemiştir ve bu hükümet aldığı talimatı yerine getirmek için her yolu deneyecektir” denildi.

Demokratik hak ve özgürlükler için birlik ve beraberlik çağrısında bulunulan açıklamada, “Yorulmadan, yılmadan bizleri geriye götürmem isteyen faşizme karşı direnmeli ve onu geri püskürtmeliyiz. Bu toprakların bizim olduğunu herkese ve her kesime göstermeliyiz. İfade özgürlüğü onurumuz, ona asla dokundurtmayacağız” ifadelerine yer verildi.