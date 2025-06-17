CTP Milletvekili Şahali, Kıbrıs'ın kuzeyinde süt konusunda sıkıntı yaşandığını, Sütek’te sıkıntılar olduğunu, ancak sütün ülkenin bel kemiği olduğunu vurguladı.

Sektörün 50 binden fazla kişi için büyük önem taşıdığına işaret eden Şahali, Tarım Bakanlığının, milletvekillerinin önerilerini tekliflerini desteklerini iyi algılamasını istedi. Şahali, sektörün bir zincir olduğunu ve ödemelerin zamanında yapılmasının sürdürebilirlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, ödemelerin gecikmesi durumunda, girdilerin de arttığı bu dönemde üreticinin dar boğaza girebileceği konusunda uyardı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde çiçek ve mavi dil hastalığı konusunda pandemi yaşandığını ifade eden Şahali, ortaya ciddi çaba konması ve gereken adımların doğru zamanda atılması gerektiğini belirtti.

“İthal edilecek hayvanlara dikkat edilmeli ve ülkeye ait ırkların geliştirilmesi gerekiyor” diye belirten Şahali, üreticinin korunması ve hayvan hastalıklarına karşı gereken önlemlerin alınmasının önemine işaret etti. Şahali, ithal edilecek hayvanların ülkeye nasıl adapte edileceğini, hastalıklara karşı nasıl korunacağını ve kimliklendirme işlemlerinin nasıl yapılacağını sordu.