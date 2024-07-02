İtfaiye ve 4 uçak yangına müdahalede bulunuyor

Kıbrıs'ın güneyinde,Limasol ilçesinde Avdimou ile Pissouri arasındaki bölgede yangın çıktı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, iki itfaiye aracı ile İngiliz üslerinden gelen bir itfaiye aracının yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Yangının bölgedeki alçakta kalan yabani çalılıkları da yaktığı, bölgenin bazı hayvan çiftliklerine yakın olduğu bildirildi.

Yangına, dört uçağın da yardım ettiğini bildirdi.