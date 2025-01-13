İtfaiye Müdürlüğü’nden uyarılar

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında tedbir almanın, yangını söndürmekten daha kolay olduğunu vurgulayarak, uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, temizlik ve ısınmak maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğu belirtilerek, “Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.” denildi.

Kış aylarında çıkabilecek yangınlara dikkat çekilen açıklamada, buna karşı halı, perde, yatak ve koltuk gibi kolay alevlenebilecek eşyalar ile kurutulacak kıyafetlerin şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az üç metre uzakta tutulması gerektiği kaydedildi. Ayrıca ısınmak için kullanılan şömine ve odun sobalarının söndüğünden emin olunmasının ve temizliklerinin düzenli aralıklarla yapılmasının olası bir yangını önleyeceği belirtildi.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerinin, yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Şömine, odun sobası ve mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b.) kullanmayınız. Ayrıca mangal yapılacak alanın etrafında kolay yanabilecek maddeler (tahta, kumaş, kereste v.b.) ve yangına sebebiyet verebilecek yanıcı maddeler bulunmamalıdır.

Ev ve iş yerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Fazla akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve fazla akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.”

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılmasının, yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyeceği kaydedilen açıklamada, araç, iş yeri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangının büyümesini ve tehlikeyi önleyeceği ifade edildi.

İtfaiye açıklamasında son olarak, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.