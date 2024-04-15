İtfaiye, 2 haftada 19 yangına ve 75 olaya müdahale etti

İtfaiye Müdürlüğü, geçen 2 hafta içerisinde ülkede toplam 19 yangın ve 75 hususi servis olayına müdahale edildiğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yangınlar sonucu toplam zarar miktarının 1 milyon 626 bin TL olduğu kaydedildi .

Süre içerisinde Lefkoşa’da 8, Güzelyurt’ta 4, Girne’de 2, Vadili’de 2, Gazimağusa, İskele ve Çağlayan’da birer yangının çıktığı belirtilen açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı:

“Kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, temizlik maksadıyla yakma, ağaç üzerine yıldırım düşmesi, mutfakta bulunan faal durumdaki fırının içinde birikmiş yağların ısınıp alevlenmesi, fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, ormanlık alana atılmış yığın haldeki kuru dalların yakılması, çakmakla oynayan çocukların kuru otları tutuşturması, kişi/ler tarafından yakma.”

Hususi servis olayları ise şu şekilde aktarıldı:

“İki duvar arasında, klima dış ünitesi kısmında ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, ağaç üzerinde, evin damında, elektrik direğinde, dere yatağı içerisinde mahsur kalan, kuyuya düşen ve demir korkuluğa sıkışan köpeklerin kurtarılması, evin balkonunda mahsur kalan papağanın, şömine bacası içerisinde sıkışan güvercinin ve uçurum kenarında mahsur kalan keçinin kurtarılması, kurulan çadırın çökmesi sonucu içerisinde mahsur kalan, yağan yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintisinde araç içerisinde ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, trafik kazasında sıkışan şahısların kurtarılıp hastaneye sevkinin sağlanması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, özel görev, doğal afet ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”