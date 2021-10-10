İtalyan sinemaeverler Kıbrıs’taki ataerkil yapıyı ve homofobiyi ‘Av’ ile izledi

Sholeh Zahraei ile Kamil Saldun’un yazıp yönettiği Kıbrıs filmi 'Av' Kıbrıstaki festival yolculuğunun ardından bu kez de yurtdışında festivallere katılıyor. “Av’ geçtiğimiz Çarşamba akşamı Italya’nın Forli şehrinde yer alan 18. Sedicicorto Uluslararası Film Festivali’nde gösterildi. Italya'daki prömiyer için filmin yönetmenleri Sholeh Zahraei ve Kamil Saldun gösterim öncesi festivalin davetlisi olarak Italyan izleyicilerle buluştu ve filmin yapım süreci hakkında seyircilere bilgi verdi. Tarihi San Giacomo kilisesinde yer alan gösterimde Italyan filmseverler Kıbrıs'ta ataerkil toplum ve homofobiyi yansıtan ‘Av’ filmini, yönetmenleri ile beraber izledi. Aynı zamanda yarışmaya dahil olan tüm filmler için gösterim sonrası oylama yapıldı. 11 Ekim'e kadar devam eden festivalde jüri ve seyirci ödülleri festivalin son günü açıklanacak. Festival süresi boyunca Italyan izleyiciler aynı zamanda tüm filmleri festivalin https://sedicicorto.it/en/ ve https://www.facebook.com/sedicicorto/ resmi internet sitesinden izleyebilcek.

Sholeh Zahraei ile Kamil Saldun’un yazıp yönettiği,Out of Focus films - Marios Petrondas, Lupa Pictures - Sholeh Zahraei - Kamil Saldun’un yapımcılığını üstlendiği Accept LGBTI ile Kıbrıs Cumhutiyeti Kültür Bakanlığı Sinema Komitesi’nin ortak yapımcıları olduğu filmde Ali Düşenkalkar, Erdoğan Kavaz, Andreas Orphanides, Barış Refikoğlu, Elmaziye Derviş, Yaşar Aydın Karaca, Harisson (köpek) oyuncu olarak yer aldı.Görüntü yönetmenliğini Stephan Metzner,kurgusunu Mustafa Köroğlu, Kamil Saldun’in yaptığı 2020 yılı yapımı dram tründeki filmin müziklerini ise İnal Bilsel yaptı.

Filmin konusu şöyle: “Oğlunun sırrının ani keşfi, İbrahim'in geleneksel dünyasını altüst eder.

Duygusal bir çatışma ile boğuşan Ibrahim, oğlunu hayati kararlar vereceği bir av yolculuğuna çıkarır.

Film daha önce 10. Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali (Ekim 2020,Limasol En iyi Kıbrıslı kısa film ikincilik ödülü), 6. Uluslararası Baf Film Festivali 2021 (Seyirci ödülü), Haziran 2021 ile Queer Wave Film Festivali (Eylül, 2021) ile çeşitli özel etkinliklerde gösterildi.