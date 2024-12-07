İsyancı gruplar kuzeyden ve güneyden Şam'a yaklaşıyor: Suriye hükümeti başkentin 'güçlü bir askeri hatla korunduğunu' açıkladı

Reuters haber ajansı, muhaliflerin Humus kentine girdiğini bildirdi. Ülkenin üçüncü büyük şehri Humus ile başkent Şam arası yaklaşık 160 kilometre.

Humus'un düşmesi, Esad'a desteğin güçlü olduğu ülkenin doğu kıyısı ile Şam arasındaki bağlantının kesilmesi anlamına geliyor.

Öte yandan Suriye'de silahlı muhalif güçlerin ülkenin en güneyindeki Dera bölgesinin büyük kısmında da kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

BBC Orta Doğu Muhabiri Lina Sinjab, Şam'da belirsizliğin hakim olduğunu, birçok dükkanın kepenklerini indirdiğini, temel gıda malzemelerine erişimin zorlaştığını aktardı.

Kentin Alevi nüfusunda da İslamcı militanların ilerleyişine yönelik endişe hakim. Birçok kişinin "daha güvenli" gördükleri sahil şeridine doğru hareket ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Suriye'deki durumun "her dakika değiştiğini" söyledi. BM'nin "kritik görevlerde olmayan" personelinin Suriye'den tahliye edildiği bildirildi.

AFP'nin haberine göre Suriye İçişleri Bakanı Muhammed El Rahmoun devlet televizyonuna açıklama yaparak, Şam çevresinde güvenlik güçlerinin "çok güçlü bir askeri hat" inşa ettiğini ve kimsenin bu hattı geçemeyeceğini söyledi.

BBC'nin deneyimli diplomasi muhabiri Lyse Douchet, Doha'daki dışişleri bakanları toplantısından gelen kulisleri değerlendirdi. Doha'daki birçok gözlemci, Esad'ın geleceğinin "sahadaki dengelere göre" yakında belirleneceğini kaydetti.

Güneyde isyancıların ilerleyişi

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın doğduğu Dera, 2011'de de isyanın başladığı bölge olarak sembolik önem taşıyor.

Suriye ordusu 2018'de bu bölgenin kontrolünü geri almış, bu gelişme muhaliflerin gerilemesinde önemli bir aşamayı temsil etmişti.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre bu bölgede muhalif güçler ordunun geri çekilmesi ve askeri yetkililerin Başkent Şam'a güvenli geçişi üzerine bir anlaşma imzaladı. BBC bu iddiaları bağımsız olarak teyit edemedi.

Dera, Şam'ın yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunuyor.

İsyancı grupların Şam'a doğru ilerleyişi sürerken Başkent'in kenar mahallelerinde Esad karşıtı protesto gösterileri de yapılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Ceremana mahallesinde toplanan kalabalığın sloganlar attığı ve bir kişinin Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'a ait heykeli yıktığı görülüyor.

Cuma günü Hama'daki gösterilerde de Hafız Esad'ın bir heykeli protestocular tarafından parçalanmıştı.

Esad, Şam'ı terk ettiği iddialarını yalanladı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Başkent Şam'ı terk ettiği iddialarını yalanladı ve görevinin başında olduğunu açıkladı.

Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, "yalan haberleri" kınadıkları ve Esad'ın görevine devam ettiği bildirildi.