İşveren 'bugün' belirlemeye tepki gösterdi, toplantıyı terk etti

Yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek için yapılan komisyon toplantısının taraflarından İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, toplantıdan sağlıklı bir sonuç çıkmayacağı gerekçesiyle toplantıyı terk etti. Komisyonun seçim yasakları içerisinde toplanmasını doğru bulmadıklarını kaydeden Arhun, öte yandan belirlenen rakamın sadece hayat pahalılığı dikkate alınarak tartışıldığını ve açlık sınırının göz önüne alınmadığını belirtti. “Gerekirse hukuki yollara da gideceğiz” ifadelerini kullanan Arhun şunları aktardı: “Toplantı esnasında ciddi bir belirsizlik vardı. Ne biz ne de hükümet kanadı net bir düşünceyle masaya oturamadık. Hükümet 6500 lira gibi bir öneriyle geldi ancak komisyondan itiraz gelince Bakanla görüşüp yeniden geldiler. Biz ikinci teklifi duymadan toplantıyı terk ettik çünkü bu şartlarda sağlıklı bir karar alınabileceğini düşünmüyoruz. Seçim yasakları siyasilerin direncinin halka karşı zayıf olduğu bir dönemdir. Bu ücretin şu an belirlenmesini seçimlere yönelik bir popülizm olarak görüyorum. Toplantıdan sağlıklı bir miktar çıkacağına inanmıyorum”.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı