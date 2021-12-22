Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Fehime ALASYA

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021’in üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya Bakan Koral Çağman da katılırken, Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Metin Arhun ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı hazır bulundu.

1 Eylül 2021’den itibaren KKTC’de asgari ücret aylık brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 olarak belirlenmişti.

Toplantı öncesi taraflar basına kısa birer açıklama yaptı. İlk sözü Bakan Çağman aldı.

Çağman: “Bugün anlaşmak ümidindeyim”

2022 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak olan ücreti belirlemek için toplandıklarını ifade eden Çağman, "Bir an önce, mümkünse bugün hepimizin yararına olacak bir rakamda anlaşmak ümidindeyim" dedi.

Arhun: “Belirsizlik içinde öngörümüz yok”

Bakan Çağman'ın ardından söz alan Metin Arhun, toplantının 2021 yılının üçüncü asgari ücreti değil, 2022 yılının ilk asgari ücreti olacağı düzeltmesini yaptı. Çok belirsiz bir dönmede toplantı yapıldığını kaydeden Arhun, dövizdeki dalgalanmayı işaret ederek, "Bu dönemde toplantı çağrısı yapan devlet, teknik olarak tüm rakamları da bize sunmalılar. Belirsizlik içinde öngörülerimiz maalesef yok, tüm tarafları dinleyeceğiz" dedi.

Serdaroğlu: “İşçinin bekleyecek 1 dakikası bile yoktur”

Hür-İş vekili Ahmet Serdaroğlu da bakanlığa asgari ücret toplantı çağrısı için teşekkür ederek söze başladı.

"Kaçıncı toplantı veya hangi yıl kayıtlarına geçer benim için önemi yok. Belirlenecek olan yeni asgari ücretin yasal prosedürünün yetişmesi için bugün bu masadan netice almak istiyoruz. İşçinin bekleyecek 1 dakikası bile yoktur" şeklinde konuştu.

"Kimse batmasın ama kimse de aç kalmasın" diyen Serdaroğlu, ülkede oluşan zamların üzerine kimsenin gitmediğini anlattı.

Serdaroğlu, "Tavrımız nettir, bugün bu masadan netice alarak çıkmak istiyoruz. Derdimiz geçim, seçim değil" dedi.

"Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, uzlaşı ile bu masadan kalkacağız. Çağrımız olandan ilk kez devlet çağrı yapıp masa kurdu bu çok memnuniyet vericidir"