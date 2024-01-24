İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de onaylandı

İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyunun yanı sıra 4 de çekimser oy kullanıldı.

AKP, MHP, CHP ve DEVA Partisi İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' derken, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi ve Hüda-Par ve TİP'ten oylamaya katılan vekiller ret oyu kullandı.

Mart 2023’te Finlandiya’nın katılımı için yapılan oylamada hiçbir siyasi parti grubu ‘hayır’ oyu kullanmamıştı. AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP üyeliğe onay verirken HDP, TİP, BBP, DEVA, DP ve ZP oylamaya katılmamıştı.

Öte yandan İYİ Parti ve Saadet Partisi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç için 'hayır' oyu kullanmıştı. Fakat bu iki partinin sandalye sayısı, Genel Kurul'da 'hayır' oyu çıkması için yeterli değildi.