İstinaf reddedildi

Serap ŞAHİN

Eda Hançer Akkor'un karma evliliklerden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesi sebebiyle Kıbrıs Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davada karar açıklandı, Mahkeme istinafın reddedildiğini açıkladı. İç hukuk yolları tüketildiğinden Akkor, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacak.

Bugünkü karar duruşmasında Eda Hançer Akkor'u temsilen Avukat Nikoletta Haralambidu da hazır bulundu.

Yüksek Mahkeme heyeti, karma evliliklerden doğma birkaç kişiyle ilgili daha önce açılan davalara atıfta bulundu.

Söz konusu kişilere de vatandaşlık verilmediğini anlatan mahkeme heyeti, bu sebeple Eda Hançer Akkor'un açtığı davayı da reddediklerini açıkladı.

Açıklanan gerekçeli kararın ardından 9 sendika ilerleyen süreçte avukatlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek kararı ve karar sonrası atılacak adımlar hakkında bilgi verecek.

Açıklanan gerekçeli kararın ardından 9 sendika ilerleyen süreçte avukatlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek kararı ve karar sonrası atılacak adımlar hakkında bilgi verecek.