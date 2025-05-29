“İstinaf başvurumuz reddedildi, bu sarsıntı bizi yıldırmayacak”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddedildiğini, adalet mücadelesini temyiz yoluyla sürdüreceğini duyurdu.

Dernek açıklamasında, “Bu karar bizlerde büyük bir hayal kırıklığı yaratmış, adalete olan inancımızı derinden sarsmıştır. Ancak bu sarsıntı bizi yıldırmayacak, aksine kararlılığımızı pekiştirecektir” ifadelerine yer verildi.

Grand İsias Otel enkazında hayatlarını kaybeden çocuklar, öğretmenler ve sevdikleri için verilen mücadelenin hukukun üstünlüğüne olan inançla devam edeceği belirtilen açıklamada, suçluların vicdanlarda olduğu kadar hukuk önünde de en ağır şekilde hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Dernek, bu davanın sadece kendilerinin değil, tüm toplumun vicdanını ilgilendiren bir dava olduğunu belirtti.

72 kişinin hayatını kaybettiği yapının arkasındaki kasıtlı ihmaller, denetimsizlikler ve sorumsuzlukların ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, benzer felaketlerin yaşanmaması için örnek teşkil edecek bir karar elde etmenin en büyük sorumluluk olduğu kaydedildi.

Adaletin sadece dosyalarda değil, kaybedilen hayatların anısında ve geride kalanların yüreğinde aranması gerektiği belirtilirken, temyiz süreci boyunca verilen mücadeleye kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. Dernek, bugüne kadar destek veren, seslerini duyan herkese teşekkür ederek, mücadelenin sadece kendi evlatları için değil, ülkede sorumsuzluklara kurban giden hiçbir canın olmaması için verildiğini dile getirdi.

Şampiyon Melekleri’nin adaletinin sağlanmasının ülkenin vicdan borcu olduğu vurgulanırken, depremle hayatları saniyeler içinde yok olan insanların adalete olan inancının ülkenin geleceğine ışık tutacağına işaret edildi. Bu ışığın sönmemesi için yargıdaki tüm adalet savunucularının vicdan ve kanun gereği hareket etmesinin önemi hatırlatıldı.

Dernek, canları kum yığınlarına gömenlerin olası kastla yargılanmasının adaletin tecellisi için şart olduğunu belirtti ve adalet mücadelesinin olası kastla mahkûmiyet elde edilene kadar süreceğini duyurdu.