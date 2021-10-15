"İstikrarsızlık ve koalisyonlar sıkıntı yaratıyor"

Fehime ALASYA

Azınlık Hükümeti’nin istifasını YENİDÜZEN’e değerlendiren vatandaşlar, siyasi istikrarsızlığı ve koalisyonları sorun olarak niteledi.

Hükümet’in işlevsiz olduğundan dert yanan söz konusu vatandaşlar, içinde bulunduğumuz dönemde şahsi çıkar ve menfaatler yüzünden vatandaşların, ülke çıkarlarının arka planda tutulduğunu savundu.

“Vatandaşın derdi seçim değil” diyen bazı vatandaşlar, koalisyon hükümetlerinin ‘küçük ortaklar’ nedeniyle aktif olamadığını dile getirerek, tek bir partinin iktidarda olmasının her koşulda ülke menfaatleri için daha faydalı olacağını savundu.

Bazı vatandaşlar ise “Koalisyon olmasın, sevsek de sevemesek de iktidara tek bir büyük parti gelsin ve bari iyi kötü işler yürüsün” görüşünde hemfikir oldu.

Vatandaş, siyasi gündemi YENİDÜZEN’e değerlendirdi…

VATANDAŞLAR NE DEDİ? VATANDAŞLAR NE DEDİ? VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Hasan Karakaş:

“Sevsek de sevemesek de iktidara tek bir büyük parti gelsin ve bari iyi kötü işler yürüsün”

“Vatandaşın derdi seçim değil. Koalisyon ile iktidara gelen ve her şeye burun kıvıran küçük partiler de umarım bundan sonraki seçimlerde dersini alır. Bu şekilde olacaksa tek bir parti iktidara gelsin, koalisyon olmasın. Sevsek de sevemesek de iktidara tek bir büyük parti gelsin ve bari iyi kötü işler yürüsün.”

Fehime Özdil:

“Hükümetsiz kalmak daha iyi”

“Hükümet var mıydı ki? Biz uzun süredir ülkede hükümet veya işleyiş görmedik. Vatandaşı dinleyen yok, herkes kendi çevresini dinliyor. Hükümetsiz kalmak daha iyi.”

Hamit Alkış:

“Ülkedeki sorunlara odaklanmadılar”

“Bence bu istifa bir kaçamak. Siyasiler, menfaatleri için görev başında algısı yaratıldı. Vatandaşı düşünen olmadı. Keşke bu ülkenin faydasına hareket edilseydi. Ülkedeki sorunlara odaklanmadılar. En çok ihtiyaç olunan dönemde hükümetsiz kalındı, bu hepimizin zararına.”

İbrahim Egen:

“Koalisyondaki küçük ortaklar ortamı geriyor”

“Zaten bir faaliyet yapılamıyordu. Keşke bir parti tek başına iktidarda olsa. Koalisyondaki küçük partiler ortamı geriyor. Tüm bunların yaşanmasını tasvip etmiyoruz, bu hem ülke hem vatandaş çıkarları için çok kötü bir durum.”

Fehmi Akyar:

“Koalisyon ile hükümet icraat yapamaz , artık vatandaş bunu idrak etmeli ve tek bir iktidar için odaklanmalı”

“Nerede hareket orada bereket derler ama bizim Meclisimizde bile hareket yok. Bu istifa olması gereken çok yerinde bir karar. Zaten var mıydılar yok muydular anlamamıştık, zoraki kurulmuştu. İcraat yapılamadı. Koalisyon ile hükümet icraat yapamaz noktada durdu, bunu önceki hükümette de tecrübe etmiştik. Artık vatandaş bunu idrak etmeli ve tek bir iktidar için odaklanmalı. İstesek de istemesek de tek bir partinin hükümette olmasının daha iyi işleyişlerle götürüleceğini düşünüyorum.”

Mustafa Tuluhan:

“Herkes kendi çıkarı peşinde”

“Hükümet var mıydı? Zaten olmayan bir hükümet istifa etti. Herkes kendi çıkarı peşinde. Vatandaşı düşünen yok. Bu nedenle yaşananlara şaşırmıyoruz. İktidarda tek bir parti olmalı ama halk da buna meyilli değil çünkü önünde çok güçlü seçenekler yok. Maalesef yine koalisyonlu bir hükümetten kaçamayacağız gibi görülüyor. Bu ülkede işimiz şans oyunlarına kaldı.”