'İstifa'ya dair AKP'den ilk açıklama: Erdoğan karar verir

Türkiye Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası iktidardaki AKP'den ilk resmi açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde göreve getirme, görevden alma Cumhurbaşkanlığının takdiridir" dedi ve kararı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini, gerekli açıklamayı da kendisinin yapacağını söyledi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Göreve getirme, görevden alma Cumhurbaşkanlığının takdiridir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmam mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız takdirini sizlerle paylaşacaktır. MYK'nın konusu olan da bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızı uygun gördüğü bir şekilde paylaşacaktır. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Herhangi bir tıkanma söz konusu değildir. Önümüzdeki pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli de davet edildi. Cumhurbaşkanı kabinesi dolayısıyla kendi konularına hakimdir. Öyle devlet krizi gibi bir durum söz konusu değildir. Görevden alma, istifa, göreve getirme durumu Cumhurbaşkanımızın takdiridir."