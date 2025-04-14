“İstifa dilekçesiyle ilgili çalışmalar ilerletilmeli”

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Başsavcılığın; Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin üye sayısının 5 olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 5 üyeden oluşan komitenin üyelerinin 3’ünün UBP’den 2’sinin CTP’den olması konusundaki kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Usul hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığıyla ilgili bir komite oluşturulduğunu kaydetti ancak Tosunoğlu’nun istifa dilekçesiyle ilgili çalışmaların gecikmesiz şekilde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, bu çalışmanın süratle başlatılması gerektiğini belirterek, “Bu konu hafife alınacak bir tarafı yoktur” dedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de içtüzük gereği ne gerekirse yapılacağını söyledi.