Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanı’nı, "eğitim/öğretim işlerini yaz aylarında laiklik ilkesinden uzaklaştırmak ve Anayasa’yı hiçe saymakla" suçlayarak istifaya çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’nın 23. maddesinin (4). fıkrası ve Anayasa’nın 59. maddesine işaret edilerek, bu maddelerin Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadan herhangi bir eğitim faaliyetinin başlatılamayacağı veya yapılamayacağını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, “Ancak, sadece izin almakla denetim ve gözetim hakkının yerine getirildiğini kabul etmek mümkün değildir. İzin aldıktan sonra denetim ve gözetim görevinin yapılabilmesi için kursun amacı, plan-programı, eğiticilerin nitelikleri ve alanında uzman denetimi, eğitim yeri ve ortamı da Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve gözetimine tabi olmadığı müddetçe, verilen iznin Anayasa’nın 23. ve 59. maddelerinin kapsamından çıkacağı çok açıktır” denildi.

“İstifa da bir erdemdir”

“Küçük çocukların ehil olmayan kişi ve yerlerde ihmal ve istismara açık bir hedef haline getirilmesine; hediye/dondurma gibi rüşvetlerle dinlenme hakkından mahrum edilmesine; karma eğitimin göz ardı edilmesine; yetişkinlerin dini inanç ve çıkarlarına yönelik ilkokul çağındaki çocukları manipüle etmesine ve çocukların yaşadığı kaygı, korku ve benzeri olumsuzlukların duygusal istismara dönüşmesine” Eğitim Bakanı'nın seyirci kaldığının savunulduğu açıklamada, Bakan istifaya çağırıldı.

Açıklamada, Eğitim Bakanı’nın “yaz aylarında düzenlenen kaç tane Kur'an kursuna izin verdiğini; bu kursların eğitim yerlerinin neresi olduğunu; kursların amacının ve plan-programlarının ne olduğunu; Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin akademik programı ve kitapları ile uyumlu olup olmadığını; bu kursların eğiticilerinin niteliklerinin neler olduğunu; bu kursları ne sıklıkta denetlediğini; bu kursları denetleyecek ve bu konuda uzman denetmeni olup olmadığını; kursların güncel ve/veya geçmiş denetleme raporlarının sonuçlarının olup olmadığını; izin vermediği kursları tespit edip etmediğini; izinsiz ve denetimsiz kurs varsa kapatıp kapatmadığını” açıklamayarak görevini yerine getirmediği de öne sürüldü.