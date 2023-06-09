İşte YÖK'ün KKTC kontenjanları
YÖK KKTC için belirlediği 400 yükseköğrenim kontenjanını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 365 olan kontenjan 2023-2024 öğretim yılında 400’e çıkarıldı.
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TC Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) KKTC için belirlediği 400 yükseköğrenim kontenjanı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 365 olan kontenjan 2023-2024 öğretim yılında 400’e çıkarıldı.
TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) KKTC için lisans düzeyinde 234, ön lisans düzeyinde 49, özel yetenek düzeyinde 39, yüksek lisans düzeyinde 31 ve doktora düzeyinde 47 kontenjan ayırdı.
YÖK’ün ayırdığı KKTC kontenjanları için tıklayın…
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