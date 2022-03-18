İşte o yasa önerisi: “15 belediye kapatılacak, 13 belediye olacak”

Hükümet tarafından hazırlanan ve üzerinde aylardır tartışılan belediyelerin birleştirilmesine olanak sağlayacak yasa değişiklik önerisi Cumhuriyet Meclisi gündemine getirildi. Cumhuriyet Meclisi’nin internet sayfasında açıklanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre 15 belediye kapatılacak, belediye sayısı 13’e düşecek. Yasa çalışmasına göre;

13 belediye birleştirildi, yeni isimler…

Yeni çalışmada birleştirilen belediyelerin isimleri de paylaşıldı.

Daha önce kapatılacağı ifade edilen Gönyeli Belediyesi, yasa tasarısında ayrı belediye olarak karşımıza çıktı.

Gönyeli Belediyesi, Alayköy Belediyesi ile birleştirildi.

Bununla birlikte yeni çalışmada birleşen belediyeler ‘Kuzey Mesarya Belediyesi’, ‘Güney Mesarya Belediyesi’ ve ‘Akdeniz Belediyesi’ olarak isimlendirildi.

Kuzey Mesarya Belediyesi’nde Geçitkale, Tatlısu Belediyesi ile Serdarlı Belediyesi birleşti.

Güney Mesarya Belediyesi’nde Akdoğan Belediyesi, İnönü Belediyesi, Vadili Belediyesi, Paşaköy Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi birleşti.

Akdeniz Belediyesi’nde merkezi Lapta Belediyesi, Alsancak Belediyesi birleşecek.

Yeni Karpaz Belediyesi’nde Dipkarpaz Belediyesi ile Yenierenköy Belediyesi birleşecek.

Büyük Mehmetçik Belediyesi’nde ise Büyükkonuk Belediyesi ile Mehmetçik Belediyesi birleşecek.

Mağusa Belediyesi’ne Yeniboğaziçi Belediyesi katılacak.

Akıncılar Belediyesi ise Değirmenlik Belediyesi’ne eklendi.

Eskiye kıyasla İskele, Güzelyurt, Lefke, Gazimağusa, Değirmenlik, Lefkoşa ve Lefke Belediyesi’nin isimleri değişmedi.

“Giderler artıyor, gelirler karşılamıyor”

Yasa tasarısında, belediyelerin giderlerinin sürekli arttığı, gelirlerin bu giderleri karşılamakta zorlandığı ifade edildi.

Halkın, yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntıların olduğu da çalışmada yer aldı.

Asbaşkan yetkilerine kısıtlama, vergilere düzenleme…

“Yeni çalışmada, belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine belediye başkanlarına uygulanacak.

Belediye Başkanına vekalet eden asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanacak, vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılacak, bazı suç ve cezalar günün koşullarına uyum sağlayacak.

Belediyelerin borçlanabilme yetenekleri günün koşulları ile uyumlu hale getirilecek.

Katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesinin sağlanacağı da ifade edildi.

TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELEDİYELER:

Dipkarpaz Belediyesi Büyükkonuk Sedarlı Yeniboğaziçi Tatlısu Vadili İnönü Paşaköy Beyarmudu Akıncılar Esentepe Çatalköy Lapta Alsancak Alayköy

Yeni Tüzel Kişilik Oluşturularak Birleşmenin Olacağı Belediyelerin Yeni İsimleri:

Yeni Karpaz Belediyesi Büyük Mehmetçik Belediyesi İskele Belediyesi Kuzey Mesarya Belediyesi Gazimağusa Belediyesi Güney Mesarya Belediyesi Değirmenlik Belediyesi Girne Belediyesi Akdeniz Belediyesi Lefkoşa Belediyesi Gönyeli Belediyesi Güzelyurt Belediyesi Lefke Belediyesi

Birleşen belediyelerin merkez ve hizmet binaları

Yeni Karpaz Belediyesi

Merkez binası: Yeni Erenköy Binası

Yeni Erenköy Binası Hizmet binası: Dipkarpaz Belediye Binası

Büyük Mehmetçik Belediyesi

Merkez binası: Mehmetçik Belediyesi

Mehmetçik Belediyesi Hizmet binası: Büyükkonuk Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi

Merkez binası: Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi Hizmet binası: Yeni Boğaziçi Belediyesi

Kuzey Mesarya Belediyesi

Merkez Binası: Geçitkale Belediyesi

Geçitkale Belediyesi Hizmet Binası: Tatlısu Belediyesi ve Serdarlı Belediyesi

Güney Meserya Belediyesi

Merkez Binası: Akdoğan Belediyesi

Akdoğan Belediyesi Hizmet binası: Vadili Belediyesi, İnönü Belediyesi, Paşaköy Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi.

Değirmenlik Belediyesi:

Merkez Binası: Değirmenlik Belediyesi

Değirmenlik Belediyesi Hizmet Binası: Akıncılar Belediyesi

Lefkoşa Belediyesi

Merkez Binası: Lefkoşa Belediyesi

Gönyeli Belediyesi

Merkez Binası: Gönyeli Belediyesi

Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası: Alayköy Belediyesi

Girne Belediyesi

Merkez Binası: Girne Belediyesi

Girne Belediyesi Hizmet binası: Çatalköy Belediyesi, Esentepe Belediyesi, ve Dikmen Belediyesi

Akdeniz Belediyesi

Merkez binası: Lapta Belediyesi

Lapta Belediyesi Hizmet binası: Alsancak Belediyesi ve Çamlıbel

Güzelyurt Belediyesi

Merkez Binası: Güzelyurt Belediyesi

İskele Belediyesi

Merkez Binası: İskele Belediyesi

Lefke Belediyesi

Merkez Binası: Lefke Belediyesi

Yerleşim yerleri detaylı açıklandı; 6 ilçe, 13 bucak

Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ekinde ise ülkedeki yerleşim yerleri, İlçe ve Bucaklar olarak ayrıntılı olarak açıklandı.

Buna göre; 6 ilçe, 13 bucak kayıtlara geçti.

DETAYLAR ŞÖYLE:

YERLEŞİM YERLERİ

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