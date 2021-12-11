İşte HP adayları

Halkın Partisi, gerçekleştirdiği parti meclisi toplanıtısında 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek erken genel seçim için 50 kişilik milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi.

Oylama öncesi konuşma yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, çok önemli ve çok kritik bir eşikte olduğumuzu belirterek “Hiç bitmeyen uzun bir yolculuktayız, yeni bir dönemeçteyiz” dedi.

Tatar’ın eski “Sözcüsü” de HP adayı

Cumhurbaşkanlığı’nda “Sözcü” olarak bir süre görev yapan ancak istifa eden Berna Çelik Doğruyol da HP’den milletvekili adayı oldu. Doğruyol Mağusa milletvekili adayı olarak seçmen karşısına çıkacak. “Dün Parti Meclisimizde yapılan seçimler ertesinde Halkın Partisi milletvekili adayları ve sıraları belirlendi. Aynı toplantıda milletvekilimiz sevgili Tolga Atakan'ın seçim sürecinde geçici Genel Sekreterimiz olarak görev üstlenmesine de karar verildi” diyen Özersay'ın açıkladığı HP adayları ve sıralamaları şöyle:

Lefkoşa

1- Prof. Dr. Kudret Özersay- Akademisyen

2- Gülşah Sanver Manavoğlu – İş insanı

3- Serhat Kotak –İş insanı/ Mühendis

4- Teksen Köroğlu – Diş Doktoru

5- Kürşat Köseoğlu – Öğretmen

6- Devran Vudalı –Serbest meslek

7- Ersin Tünay –Öğretmen/müzisyen

8- Özgül Çırakoğlu – İşletmeci

9- Mustafa Kendir - Kamu Görevlisi

10 –Ahmet Dağcın – İşletmeci

11- Batuhan Cantay – İşletmeci

12- Nihan Güleryüz – İşletmeci

13- Zuhal Tunalı – İşletmeci

14- Volkan Bilal Emirkanı – Sigortacı

15- Ülkü Biranlı- Emlakcı

16- Yıldız Büyükçolpan Yılmaz- İşletmeci

Gazimağusa

1- Ayşegül Baybars – Avukat

2- Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol – Avukat/ Akademisyen

3- Arda Kalfaoğlu – Bankacı

4- Tolga Özçelik – Memur

5- Ethem Akmercan –Emekli Bankacı

6- Raif İlkman – Hukukçu

7- Hüseyin Tabur- Bankacı /Eğitim Görevlisi

8- Oğuz Akançay – Turizm/Sigortacı

9- Çiler Demirtay – Beden Eğitimi Öğretmeni

10- İlknur Çetinkaya – Tüccar

11- Nazmiye Elçin Erbay – Yaşam Koçu

12- Orhan Delikuş – Market Sahibi

13- Recep Sayım – Tekstil Mühendisi

Girne

1- Erek Çağatay – Diplomat

2- Jale Refik Rogers – Genetik Uzmanı

3- Ahmet Tokatlıoğlu – İş İnsanı

4- Yusuf Avcıoğlu – Elektrik Mühendisi

5- Ledün Caymaz – Organizatör/İşletmeci

6- Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu – Akademisyen Ekonomist

7- Aydın Nevzat Erhuy – Öğretmen

8- Erhan Onuralp – Öğretim Görevlisi/Mimar

9 – Muhammet Ercan – Taksici

10- Bahadır Ünlü – Satın Alma Müdürü

11- Mert Cem Yılmaz - Muhasebeci

İskele

1- Ercan Beşerler - Bürokrat / Öğretmen

2- Kani Buranay – Öğretmen

3- Emin Onuş –Akademisyen

4- Havva Elkovan – Serbest meslek

5 –Hanife Demir – Avukat

Güzelyurt

1- Ramadan Durmazer – Muhasip

2- Mazlum Kortaş – Kamu Görevlisi

3 Selahaddis İskifoğlu – Serbest meslek

Lefke

1- Özdemir Şanlıdağ - Emekli Öğretmen

2- Safure Deniz –Serbest meslek