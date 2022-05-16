İŞTE ECZANELERİN YAZ SAATLERİ
Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri açıklandı.
Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri açıklandı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada yaz dönemi çalışma saatleri bölgesel olarak duyuruldu.
İşte açıklama:
Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lapta Alsancak Karşıyaka Bölgeleri için Yaz Dönemi Eczane Çalışma Saatleri;
16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine kadar çalışma saatleri
Hafta İçi: 08.00 – 17.30 olacaktır.
Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 00.00
İskele Bölgesi Yaz Dönemi Eczane Çalışma saatleri
16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine kadar çalışma saatleri
Hafta İçi: 08.00 – 17.30 olacaktır.
Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 22.00
Mesarya Bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri;
Hafta İçi: 08.00 – 19.00 olacaktır.
Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler:
Cumartesi:13.30 - 19.00 - saatlerinde açık olacaktır.
Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 08.00 – 19.00 olacaktır.
Karpaz Bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri;
Hafta İçi: 08.00 – 20.00 olacaktır.
Cumartesi:08.00- 16.00 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler:
Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 08.00 – 16.00 olacaktır.
Lefke Bölgesi Yaz Dönemi Eczane Çalışma saatleri
16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine kadar çalışma saatleri
Hafta İçi: 08.00 – 17.30 olacaktır.
Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 22.00 – 00.00 (ON-CALL sistemi uygulanacaktır.