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İŞTE ECZANELERİN YAZ SAATLERİ

İŞTE ECZANELERİN YAZ SAATLERİ

Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri açıklandı.

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Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri açıklandı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada yaz dönemi çalışma saatleri bölgesel olarak duyuruldu. 

İşte açıklama: 

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt  ve Lapta Alsancak Karşıyaka  Bölgeleri için Yaz Dönemi Eczane Çalışma Saatleri;

16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine  kadar çalışma saatleri

Hafta İçi: 08.00 – 17.30  olacaktır.

Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.

Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 00.00

 

İskele Bölgesi Yaz Dönemi Eczane Çalışma saatleri

16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine  kadar çalışma saatleri

Hafta İçi: 08.00 – 17.30  olacaktır.

Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.

Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 22.00

 

Mesarya Bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00 – 19.00  olacaktır.

Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.

Nöbetçi Eczaneler:

Cumartesi:13.30 - 19.00 - saatlerinde açık olacaktır.

Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 08.00 – 19.00 olacaktır.

 

Karpaz Bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00 – 20.00  olacaktır.

Cumartesi:08.00- 16.00 olacaktır.

Nöbetçi Eczaneler:

Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 08.00 – 16.00 olacaktır.

 

Lefke Bölgesi Yaz Dönemi Eczane Çalışma saatleri

16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine  kadar çalışma saatleri

Hafta İçi: 08.00 – 17.30  olacaktır.

Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.

Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 22.00 – 00.00 (ON-CALL sistemi uygulanacaktır.

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