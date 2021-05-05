İşte dünya genelinde Covid -19 aşıları

İngiliz Financial Times gazetesi, bugüne kadar dünya genelinde yapılan Covid-19 aşılarını ülke bazında yayınladı.

218 ülkeye ait verilere göre, en az 1 milyar 178 milyon 869 bin 58 doz aşının uygulandığı paylaşıldı.

Bir yıllık araştırmanın ardından 230 aşı adayı, uygulamada ise 7 farklı covid-19 aşısı olduğu bildirildi.

Oxford Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü ve bazı ülkelerden alınan verilerle hazırlanan tabloda, Kıbrıs’ın kuzeyi de yer aldı.

Tabloya göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde her yüz kişiye 29.4 doz aşı düşüyor, 23 Nisan tarihine kadar 109.5 bin doz aşı yapıldı. Covid-19 aşısının ilk dozunu nüfusun %16.3’ü, nüfusun %13.1’inin ise aşının iki dozunu da aldığı belirtildi.