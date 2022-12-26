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  3. İşte belediye meclis üyeleri: GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ
İşte belediye meclis üyeleri: GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ

İşte belediye meclis üyeleri: GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde partilere göre belediye meclis üyeleri açıklandı.

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde partilere göre belediye meclis üyeleri açıklandı.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na asılan sonuçlara göre isimler şöyle:

Sinem Baştaş (UBP)

Osman Nazlı (UBP)

Hüseyin Nazlı (UBP)

İsmail Kofalı (UBP)

Hülya Üçöz (UBP)

Leman Çavuşoğlu (UBP)

Caner Gönyeli (UBP)

Alev Alp (UBP)

Fahri Arabacıoğlu (CTP)

Hülya Akbil (CTP)

Soyer Kolozali (CTP)

Hatice Benan (CTP)

Gamze Bürüncük (CTP)

Sevim Kayıkçı (CTP)

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