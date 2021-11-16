İşte 2022 Bütçesi: 1 milyar 460 milyon TL 'AÇIK' var

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bugün görüşülmeye başlanacak 2022 bütçesinde toplam gelirler 11 milyar 240 milyon TL, giderler ise 12 milyar 700 milyon TL olarak öngörülüyor. Bütçede rekor açık beklentisi var: 1 milyar 460 milyon TL 'AÇIK' var

Rakamlar dikkate alındığında 2021’e göre bütçede yüzde 24.39 artış beklentisi var.

2022 bütçe tasarısını YENİDÜZEN’e değerlendiren Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, bütçede 1 milyar 460 milyon TL açık öngörüldüğünü söyledi, 2022’de öngörülen bütçe açığının 2021’e göre yaklaşık iki katına yükseldiğine vurgu yaptı.

BÜTÇE YASA TASARISINDAN:

2022 bütçe yasa tasarısı: 12 milyar 700 milyon TL

Bütçe gelirleri: 11 milyar 240 milyon TL

Bütçe giderleri: 12 milyar 700 milyon TL.

Bütçe açığı: 1 milyar 460 milyon TL

Personel giderleri: 4 milyar 99 milyon 663 bin TL

Cari transferler: 5 milyar 367 milyon 790 bin TL

Sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primleri giderleri: 271 milyon 363 bin TL

Faiz giderleri: 360 milyon TL

TC yardımları: 1 milyar 650 milyon TL

Yatırım projeleri: 710 milyon TL

Savunma harcamaları: 940 milyon TL

Fiyat İstikrar Fonu: 1 milyar TL

TC kredileri: 1 milyar 150 milyon TL

Siyasi partilere: 21 milyon 390 bin TL

Vakıf üniversitelere: 20 milyon TL

Mahalli gelirler: 7 milyar 130 milyon TL

Erken seçim gölgesinde, 12 milyar 700 milyon TL olarak hazırlanan 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nda mali krizin etkisi daha da derinleşti, yeni bütçede açık beklentisi 1 milyar 460 milyon TL’ye ulaştı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bugün görüşülmeye başlanacak 2022 bütçesinde toplam gelirlerin 11 milyar 240 milyon TL, giderlerin ise 12 milyar 700 milyon TL olarak öngörülüyor.

Rakamlar dikkate alındığında 2021’e göre bütçede yüzde 24.39 artış beklentisi olduğu görülüyor.

Detaylı incelendiğinde; bütçenin yüzde 77’sinin yani 9 milyar 738 milyon TL’sinin personel giderleri, maaşlar ve sosyal güvenlik kalemlerine harcandığı verilere yansıyor.

Bununla birlikte taslak çalışmada TC yardımlarının 1 milyar 650 TL olarak öngörüldüğü ifade ediliyor, bu yardımlarda yatırımlar için 710 milyon TL, savunma harcamaları için de 940 milyon TL ayrıldığı yer alıyor.

TC kredileri ise 1 milyar 150 milyon TL olarak öngörülüyor. Bu rakam geçtiğimiz yıl ile aynı…

Fiyat İstikrar Fonu için 1 Milyar TL, siyasi partilere 21 milyon 390 bin TL, vakıf üniversitelerine 20 milyon TL ayrıldığı da dikkat çeken detaylar arasında.

2022 bütçe tasarısını YENİDÜZEN’e değerlendiren Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, bütçede 1 milyar 460 milyon TL açık öngörüldüğünü söyledi.

Toros, 2022 yılında öngörülen bütçe açığının 2021’e göre takriben iki katına yükseldiğine vurgu yaptı.

2021 bütçesindeki TC yardımlarının yüzde 30’unun gerçekleştiği düşünüldüğünde,

açığın artmaya devam edeceğine dikkat çeken Toros, borçlanma limitlerinin kamu maliyesini zorlamaya devam edeceğine dikkat çekti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros:

“Bütçe açığı 2 katına yükseldi”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, 2022 yılı bütçesinde 1 milyar 460 milyon TL açık öngörüldüğünü söyledi.

Toros, 2022 yılında öngörülenin bütçe açığının 2021’e göre takriben iki katına yükseldiğine vurgu yaptı.

2021 bütçesindeki TC yardımlarının yüzde 30’unun gerçekleştiği düşünüldüğünde,

açığın artmaya devam edeceğine dikkat çeken Toros, borçlanma limitlerinin kamu maliyesini zorlamaya devam edeceğine dikkat çekti.

Bu yüzden, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların daha da etkinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Toros, “Yıkıcı etkileri altında olduğumuz bu kriz ortamında, vergi zamları bu amaca hizmet etmeyecektir” dedi.

Gelirler, giderler…

2022 bütçesinin 2021’e göre yüzde 24.39 artış göstererek 12 milyar 700 milyon TL olarak hazırlandığını da belirten Toros, YENİDÜZEN’e bütçe yasa tasarısına ilişkin detaylı bilgi verdi.

Toros, gelirlerin toplam 11 milyar 240 milyon TL, giderlerin ise toplam 12 milyar 700 milyon TL olarak öngörüldüğünü de kaydetti.

“Bütçenin yüzde 77’si personel giderleri, maaşlar ve sosyal güvenlik kalemlerine…”

Bütçede personel giderlerine yaklaşık 4 milyar 100 milyon, cari transferlere yaklaşık 5 milyar 367 milyon TL ayrıldığını ifade eden Toros, sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primleri giderlerinin ise yaklaşık 271 milyon TL olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Toros, söz konusu rakamlar dikkate alındığında bütçenin yaklaşık 9 milyar 738 milyon TL’si yani yüzde 77’sinin personel giderleri, maaşlar, emekli maaşları ve sosyal güvenlik kalemlerine harcandığına vurgu yaptı.

“Mahalli gelirleri cari harcamalarla karşılayamaz durumdayız”

Mahalli gelirlerin cari harcamalarla karşılayamaz durumda olunduğuna işaret eden Toros,

“Ulaşmamız gereken ilk hedef, kendi kendine yeten bir yapıya, yani mahalli gelirlerimizle cari giderlerimizi karşılayabilir duruma erişmek olmalıdır” dedi.

Toros, 2022 bütçe yasa tasarısında mahalli gelirlerin 7 milyar 130 milyon TL olarak öngörüldüğünü aktardı, “Aşılama oranının arttırılması ile virüs tehdidinin düşürülmesi ve ekonomik çarkların seyrine dönmesi ile birlikte, 2022 yılında mahalli gelirlerin öngörülenin üzerinde gerçekleşmesi en büyük temennimdir” şeklinde konuştu.

“TC kredileri aynı kaldı”

Öte yandan 2022 bütçesinde TC yardımlarının 1 milyar 650 TL olarak öngörüldüğünü ifade eden Toros, yatırımlar için 710 milyon TL, savunma harcamaları için de 940 milyon TL ayrıldığını belirtti.

Bütçe gelirleri arasında bulunan diğer bir kalem TC kredilerinin ise 1 milyar 150 milyon TL olarak öngörüldüğünü söyleyen Toros, bu rakamın geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu kaydetti.

Toros, bu yıl toplamda 2.8 milyar TL olan TC hibe ve kredilerinin, bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 22’sini oluşturduğunu belirtti.

Süreç nasıl işleyecek?

Önce Komite, sonra Meclis…

2022 bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 16 Kasım Salı günü görüşülmeye başlanacak, görüşmeler 18 Kasım Perşembe günü de sona erecek.

Bu yıl tasarı üç gün komitede, üç gün de genel kurulda görüşülecek.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, komitedeki toplantıların tamamlanmasının ardından 22-24 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.