İstanbul’dan Larnaka’ya ambulans uçak

Kıbrıs’ın güneyinde hentbol maçı için Türkiye’den gelen bir sporcunun COVID-19 testi Pozitif çıktı. Sporcuyu almak için İstanbul’dan Larnaka’ya ‘direkt uçuş’ yapacak olan ambulans uçağın sporcuyu alıp İstanbul’a döneceği öğrenildi.

Uluslararası Sivil Havacılık Yasalarına göre Türkiye’den Kıbrıs’ın güneyine yapılması mümkün olmayan direkt uçuşa ‘İnsani uçuş’ adı altında izin verildi.

YENİDÜZEN’in Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’dan elde ettiği bilgide, ‘İstanbul Larnaka uçuşu yapacak olan uçağın, COVID-19 olan sporcuyu alıp ülkeye döneceği öğrenildi.

Acil durumlarda veya insani şartlarda ihtiyaç duyulduğu zaman hem güneyde hem de kuzeyde nereden olursa olsun direkt uçuşlara izin verildiğini kaydeden Canaltay, “Ülkeler arasında böyle anlaşmalar var ama tanınsa- tanınmasa insani durmlarda bu tarz direkt uçuşlar yapılıyor” dedi.