İstanbul’dan Kıbrıs geçti

Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti, uluslararası arenada bir kez daha buluştu. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı İstanbul’da dalgalanırken, Avrupa mücadelesinde, galibiyet sevincini Kıbrıs yaşadı.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Kıbrıs temsilcisi Sabbianco Anorthosis'e ​​32-28 yenildi.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Sabbianco Anorthosis 16-13 önde tamamladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 20 Aralık Pazar günü Kıbrıs’ta oynanacak.