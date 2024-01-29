İstanbul'daki En İyi 10 Dövme Silme ve Sildirme Merkezleri ve Fiyatları 2024

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Dövme Sildirme

Dövme silmek için birçok farklı yöntem vardır. Bununla birlikte, dövme sildirme, cilt üzerindeki renklerin kalıcı olarak çıkarılması anlamına gelir ve genellikle birkaç seansta tamamlanabilir. Dövme silmek için şu yöntemler kullanılabilir:

Lazerle Dövme Sildirme:

Lazerle dövme sildirme, lazer ışığı kullanılarak dövme pigmentlerini parçalayan bir tekniktir.

Lazer ışığı, dövmeye uygulanan renklere göre ayarlanabilir ve bu da çeşitli renklerdeki pigmentleri hedef alabilmesini sağlar.

Bu işlem tipik olarak birkaç seansta tamamlanır, ancak her seanstan sonra cilt iyileşmek zorundadır.

Cilt soyma işlemi veya dermabrazyon:

Dövmeyi hafifletmek veya tamamen çıkarmak için cildin üst katmanlarını aşındırmak cilt soyucu olarak bilinir.

Dövmeye uygulanan baskın renkler bu yöntemle giderilebilir, ancak tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir.

Kimyasal Peeling Yöntemi

Cildin üst katmanlarını soyarak dövme pigmentlerini azaltmaya çalışan bir diğer yöntem, kimyasal peeling olarak bilinir.

Özellikle renkli dövmeler için bu işlem etkili olmayabilir ve birkaç seansta yapılabilir.

Cerrahi operasyon:

Büyük veya karmaşık dövmelerin çıkarılması cerrahi operasyon gerektirebilir.

Dövmeyi cilt altından kesmek cerrahi operasyonun bir parçasıdır, ancak bu işlem iz bırakabilir ve iyileşme süreci uzun olabilir.

Dövme kaplama:

Dövme silmek zor olabilir veya pahalı olabilir. Bu nedenle, bazı insanlar dövmelerini gizlemeyi tercih ederler.

Dövme silme genellikle dermatologlar veya profesyonel sağlık uzmanları tarafından yapılır. Dövme sildirme işlemine başlamadan önce bir uzmana danışın. Dövme sildirme işlemleri tamamen başarısız olabilir ve ciltte izler bırakabilir.

Kalıcı dövme sildirme iz kalır mı?

Dövme sildirdikten sonra genellikle iz kalabilir. Dövme sildirme işlemleri, cildin üst katmanlarına zarar verdiği için küçük izler veya renk değişiklikleri bırakabilir. Yine de izler genellikle zamanla kaybolur.

İzlerdeki belirginlik, dövme silme işlemlerinde kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, lazer dövme sildirmede tipik olarak iz bırakılır, ancak bu izler genellikle zaman içinde ortadan kalkar. Cerrahi prosedürler daha belirgin izler bırakabilir.

Cildin iyileşme süresi kişiden kişiye değişebilir ve tipik olarak birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. İzlerin belirginliği, cildin tipine, dövmenin büyüklüğüne ve sildirme tekniğine bağlıdır.

Dövme sildirme işlemi sonrası cilt bakımına dikkat etmek ve doktorun tavsiyelerine uymak çok önemlidir. Ek olarak, güneş ışığından korunma ve iyileşme sürecine dikkat etmek izlerin azalmasına yardımcı olabilir. İzlerle ilgili endişeleriniz varsa veya belirgin bir şekilde devam ediyorsa, bir dermatologdan veya başka bir uzmandan yardım almanız çok önemlidir.

Siyah dövme kaç seansta silinir?

Kişisel özelliklere ve dövmenin türüne bağlı olarak, siyah dövme silme süreci değişebilir. Dövmenin kaç seans gerekeceğini etkileyen faktörler arasında kullanılan mürekkep türü, cilt tipi, kullanılan lazer teknolojisi ve dövmenin boyutu ve derinliği yer alır.

Siyah dövmelerin tamamen silinmesi için genellikle birkaç lazer dövme sildirme seansı gerekebilir. Genellikle bu seanslar birkaç hafta veya ay aralıklarla planlanır. Her seansda lazer, dövmenin siyah renkini parçalar ve vücut tarafından emilir.

Bununla birlikte, herkesin cilt yapısı farklı olduğundan, dövme sildirme süreci tamamen kişiseldir. Dövme, bazı kişiler için hızla silinebilirken, diğerleri için daha fazla seans ve zaman gerekebilir. İlk konsültasyon sırasında, dövmenin özellikleri ve cilt tipiniz göz önüne alınarak size özel bir plan hazırlanabilir. Dövme sildirme uzmanınız, süreci ve beklentilerinizi size daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilir.

Dövme sildirme fiyatı ne kadar?

500-4.500 TL

Güvenilir ve profesyonel bir Dövme Sildirme hizmeti almak istiyorsanız, talep oluşturabilir, gelen Dövme Sildirme fiyatlarını karşılaştırabilir ve ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsin.

Dövme sildirme iz kalıyor mu?

Cilt operasyonu sonrası iz kalır mı? Lazer dövme sonrası ciltte belirli bir iz kalabilir. Bu iz, dövmenin yoğunluğuna ve içerdiği boyanın durumuna bağlıdır. Bu iz tipik olarak hafif kabarık, beyaz bir dokuda görülür. Bu görünüm zamanla azalacaktır.

Dövme en kolay nasıl silinir?

Kalıcı Dövme Silme Yöntemleri ND Yag ve Q değiştirilmiş lazerler, iyi huylu pigment lezyonlarını ve kalıcı dövmeleri çıkarmak için en iyi lazer sistemleridir. Kalıcı dövme silinmesi işleminde lazer, dövmenin içerdiği mürekkep veya boyadan etkilenir.

Dövme %100 silinir mi?

Dövme silme işlemi tamamen güvenilir değildir. Bir dövme tamamen silinebilirken, diğerleri belirsiz bir iz bırakabilir.

Dövme sildirme pahalı mı?

Fiyat resmin, motifin büyüklüğüne ve detaylarına bağlıdır. Kapatan dövmeler 1500 TL ile başlar. Yeni jenerasyon lazer seans ücreti: Dövme alanına bağlı olarak 1500 ila 7000 TL . En az üç ila beş seans gerekiyor.

İstanbul'daki En İyi 10 Dövme Silme ve Sildirme Merkezleri ve Fiyatları 2024

Buk Beauty

Buk Beauty ailesi olarak yurt dışında elde ettiğimiz başarıyı ülkemizde de sürdürmek için Sarıyer Vadi İstanbul Avangart İstanbul'da hizmetinizdeyiz. Güncel teknoloji cihazlarımız ve uzman kadromuzla steril bir ortamda sağlıklı bir hizmet almanız için Buk Beauty ailemize hoş geldiniz.

Telefon : +90 530 109 74 64

Instagram : bukbeauty

Dermaline Laser

1965 yılında Erzurum'da doğan Dr. Filiz Coşan, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Medikal estetik hekim olarak özel DRM politikasında çalışmaktadır.

Miaplast Estetik

Op.Dr. Arda Katırcıoğlu, ilk, orta ve liseyi Ankara'da bitirdi. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden tıp doktoru oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda aynı yıl uzmanlık eğitimini tamamladı ve "Nörakutan pediküllü ada fleplerde geciktirme (delay) işleminin etkilerinin araştırılması" konulu bir deneysel çalışma yaptı.

Dr. Siyamek Salaki

Yıllar önce tabip olma hedefiyle çıktığım yolda hep emin adımlarla ilerlemek istesem de, ilerleme hızımın düştüğü zamanlar da oldu. Tahran Ş. Beheşti Üniversitesi Tıp fakültesinden bir derece aldım ve insanların hayatına dokunmanın verdiği sorumluluğun ağırlığını hissettim ve az olsa da dünyayı daha yaşanır hale getirmeye çalışmam gerektiğini anladım.

HospitalTürk

Üsküdar HospitalTürk Hastanesi, hizmet anlaşması bulunan tüm bölümlerinde ayakta ve yatarak tedavi hizmeti veren, üstün yoğun bakım olanakları sunan ve hasta hizmeti standartlarını yükseltmeyi ilke edinmiş kurumsal bir sağlık kuruluşudur.

Dr. Nilgün Soysal

Dr. Nilgün Soysal 1970'te İstanbul'da doğdu. Babasının görevi nedeniyle orta ve lise eğitimini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesinden mezun oldu.

Dr. Tarık Çavuşoğlu

1997-2003 yılları arasında Gazi Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde ihtisasını tamamladı. 2013 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini bıraktı. 2014 yılında Ankara Memorial Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünün kurucu plastik cerrahıdır.

Estethica Clinic

Sima Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin bir parçası olan Estethica, hizmet sunduğu her alanda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ileri görüşlü hizmet anlayışı ile büyümeye devam ediyor. Estethica Sağlık Grubu, yurtdışında uluslararası ödüller ve sertifikalarla kaliteli tıbbi hizmetlerini belgelemiş ve Dünya'nın önde gelen sağlık kurumları arasında yer almaktadır.

Dr. Hande Ulusal

Aptos ve Restlayne Uluslararası'da eğitmen olarak çalıştı ve son yıllarda Teosyal Türkiye'de eğitmen olarak çalıştı.

Flora Clinic

Türkiye'de, özellikle İstanbul'da estetik cerrahi, saç ekimi ve ameliyatsız uygulamalar alanında başarılı operasyonlara imza atmış uzman ekibimizle hemen tanışın!