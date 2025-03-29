İstanbul'da tarihi miting: "Hak, Hukuk, Adalet"

Miting alanında erken saatlerden itibaren kalabalıklar toplanmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi" için alanda 2,2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara (Silivri) Cezaevi'nden miting alanına gönderdiği mektubu okudu.

İmamoğlu, "Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim" dedi.

Mektubun bir kısmı da İmamoğlu'nun yapay zeka ile seslendirilmesi yoluyla aktarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, iktidarın katılımı engelleme girişiminde bulunduğunu savundu ve "Bazıları 'O meydan boş kalır, bu büyük mücadele aksar' dediler. Ben buraya yürüyerek gelen on binleri gördüm" dedi.

Özel, "İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat Saraçhane'ye koşan milyonlar şunu gösterdiler: Biz artık endişeyi, korkuyu evde bıraktık, sokaklarda ve meydanlardayız" ifadesini kullandı.

Katılımcılara hitaben Özel, "Türkiye'nin geleceğine el koyuyor, bu darbeye direniyor, demokrasimizi savunuyorsunuz." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin eylemlerine değinen Özel, "İktidar bu sesi duymak yerine hırsla, kinle saldırmayı tercih etti, polisimizi üzerlerine yolladı." dedi.

Maltepe meydanında 2,2 milyon kişinin bulunduğunu belirten Özel, "Gençleri sindirecektin, burada sinen kimse görüyor musun, üniversiteleri susturacaktın, burada susan kimse görüyor musun?" diye sordu.

İktidarın kendisini "Türkiye'yi dünyaya şikayet etmekle" suçladığını hatırlatan Özel, "Bir ülkede demokrasi tehdit altındaysa, seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, darbe oluyorsa dünya onunla ilgilenir" dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde iktidar partisiyle birlikte demokrasi saflarında yer aldıklarını hatırlatan Özel, "O darbeyi bütün dünyaya nasıl anlattıysam bu darbeyi de bütün dünyaya öyle anlatacağım" diye konuştu ve ekledi:

"Başörtüsü meselesinde başörtülü kardeşlerimiz haksızlığa uğradığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden sizdiniz, kimse size Türkiye'yi şikayet ediyor demiyordu. Parti kapatma davalarında ülke ülke gezen, şikayet eden sizdiniz. Geçmişin mağdurları şimdi olmuş zalim."

"Saraçhane'yi görmeyeni biz de görmeyiz, boykot ederiz" çağrısının da iktidar tarafından eleştirildiğini hatırlatan Özel, "Mitingi vermeye korkuyoruz, iletişim başkanlığından telefonlar alıyoruz, RTÜK'le tehdit ediliyoruz." yönünde telefonlar aldığını açıkladı.

Özel, boykot kararı aldıkları medya kuruluşlarını boykot, bunlara reklam veren şirketlerin ürünlerinin de alınmaması çağrısı yaptı. Listeye katılan yeni isimleri açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "mandacılık" suçlamasına da değinen Özel, "Bize mandacı demiş, birisi mandacı olacaksa, birisi mücadeleci olacaksa orada saflar çoktan belli." dedi.

"Padişah'ın yetkilerinin azalmasına karşı çıkan siz değil misiniz? Sizin yolunuz Meşrutiyet'ten sonra meclisi 33 yıl kapatanların yoludur... Siz Sevri imzlalayanların siyasi devamısınız, biz Sevr'i yırtıp atan, Lozan'ı yapanların yolundanız. Sen 6. Filo'ya secde edenlersin, biz 6. Filo'yu denize döken Deniz Gezmiş'in arkadaşlarıyız."

"Sen Atatürk'e bağlılık yeminine bağlı kaldıkları için gencecik teğmenleri ordudan atanlarsın, biz onlar gibi Musatafa Kemal'in askerleriyiz diyenleriz."

"Erdoğan'ın her türlü kutuplaştırmasına inat, biz biriz ve beraberiz"

Özgür Özel, Pazar günü Trabzon'da "Ekrem Başkan'ın köyünden başlayarak büyük bir imza kampanyası başlatacaklarını" söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, alanda yaptığı konuşmada "Mücadeleye devam. Kendimiz için değil, Türkiye için mücadeleye devam" mesajı verdi.

Protestolarda gözaltına alınan gençleri hatırlatan Dilek İmamoğlu, "Evlatlarımıza haksız hukuksuz yere siyasi maksatlarla kolayca suçlu ilan edip parmaklıklar ardına koyamazsınız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kitleye hitaben "Bu artık bir kişinin davası değil, halkın davası diye konuştu.

Yavaş, "Anayasal taleplerini medenice kullanan gençlerimizi kutluyorum. Doğruyu yapıyorsunuz. Tam yanı başınızdayız." ifadesini kullandı.

Alanda, 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Tayyip istifa', "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma günü X hesabından yaptığı paylaşımda, Maltepe mitingine çağrı yapmıştı.

Özel "Anadolu'yu davet ediyoruz, İstanbul'u davet ediyoruz, Trakya'yı davet ediyoruz" mesajı verdi.

Türkiye'de Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı son konuşmada, İstanbul dışına çıkacakların tatillerini bir gün ertelemesini istemişti.

İmamoğlu da paylaşımında "İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür." dedi.

CHP, 23 Mart'ta yaptığı ön seçimle Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

DEM Parti'nin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Sol Parti gibi siyasi partiler ve bazı sendikalar da Maltepe'deki mitinge katılacaklarını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Cumartesi günü bazı yolları trafiğe kapattı; alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart'ta tutuklanmıştı.

Özgür Özel'in çağrısıyla bir hafta boyunca İBB merkezinin bulunduğu Saraçhane'de gösteriler düzenlendi.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kentte yapılan protestolara üniversite öğrencileri de katıldı.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 27 Mart'ta yaptığı son açıklamasına göre, protestolarda toplam 1.879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı; 468 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

CHP lideri Özgür Özel, 30 Mart Pazar günü de İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a giderek buradaki mitinge katılacak.