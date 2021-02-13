İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

Kıbrıs’ta hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşecek

Kıbrıs’ta da güneşli ve ılık geçen günlerin ardından ülke, yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren 4 gün boyunca yağmur beklendiğini, Çarşamba ve perşembe günleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin edildiğini belirtmişti.