İstanbul’da Altın Laleler, “Üçüncü Dünya Savaşı” ve “Kör Noktada” filmlerine gitti

Murat OBENLER

42. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 18 Nisan Salı gecesi Soho House İstanbul’da yapıldı.

Uluslararası Yarışmada Altın Lale’yi bu yıl, Houman Seyyedi’nin yönettiği Jang-e jahanisevom / World War III / Üçüncü Dünya Savaşı kazanırken Ulusal Yarışmada ise iyi filme verilen Altın Lale’yi Ayşe Polat’ın yönettiği ImTotenWinkel / Kör Noktada filmi kazandı.

Uluslararası Yarışma

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İFF kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen 10 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl, Houman Seyyedi’nin yönettiği Üçüncü Dünya Savaşı kazandı. Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu Kurumsal İletişim ve Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı Direktörü İlkay Yıldırım Akalın takdim etti. Jüri Özel Ödülü,Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk’un yönettiği Pamfir adlı filme verildi. Ödülü filmin oyuncusu Oleksandr Yatsentyuk aldı.

Ulusal Yarışma

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Ayşe Polat’ın yönettiği ImTotenWinkel / Kör Noktada kazandı. Ödülü filmin yapımcısı Mehmet Aktaş’a jüri başkanı yönetmen Emin Alper takdim etti. Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın yönettiği Cam Perde layık görüldü. Geçen yılın kazananı Ali Kemal Güven’in açıkladığı ödül, Sami Kariyo tarafından takdim edildi. En İyi Yönetmen ödülünü, Ayna Ayna filmiyle Belmin Söylemez kazandı. Geçtiğimiz yılın kazananı yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun açıkladığı ödül, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk tarafından sunuldu.

ÖDÜLLER

ULUSLARARASI YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film: Üçüncü Dünya Savaşı (İran)

Jüri Özel Ödülü:Pamfir – Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ukr, Fr, Pol, Şili, Lük)

Mansiyon: Atlantic Bar – Fanny Molins (Fransa )

Genç Usta Ödülü: Güvenli Bir Yer /SafePlace – Juraj Lerotić (Hırvatistan)

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film: Adres / Navnîşan / Aram Dildar

Mansiyon: Suriyeli Kozmonot / The Syrian Cosmonaut – Charles Emir Richards

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ : Bars / Tulliana – Orçun Köksal

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

En İyi Belgesel: Boşlukta / Somnur Vardar

Mansiyon Düet / İdil Akkuş, Ekin İlkbağ

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yar: Sıradaki Kız / Da-Eum-So-Hee / NextSohee – Jung July (Güney Kore)

Ulusal Yar: Kör Noktada / Ayşe Polat (Almanya)

Ulusal Kısa Film: 8 Mart 2020: Bir Günce / March 8, 2020: A Memoir – Fırat Yücel (Türkiye, Hollanda)

ULUSAL YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film: Kör Noktada / ImTotenWinkel / In the Blind Spot – Ayşe Polat

Kariyo& Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü: Cam Perde / GlassCurtain – Fikret Reyhan

En İyi Yönetmen: Belmin Söylemez (Ayna Ayna)

En İyi Senaryo: Ayşe Polat (Kör Noktada)

En İyi Erkek Oyuncu: Alper Çankaya (Cam Perde )

En İyi Kadın Oyuncu: Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan (Ayna Ayna)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen (Bir Tutam Karanfil)

En İyi Özgün Müzik: Kazuya Nagaya, Sound WalkCollective (Iguana Tokyo)

En İyi Kurgu: Serhad Mutlu, JörgVolkmar (Kör Noktada)

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Iguana Tokyo)

Mansiyon: Sanki Her Şey Biraz Felaket /Umut Subaşı