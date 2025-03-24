İstanbul İradesi için ayakta! CHP lideri Özel Saraçhane'de konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Protestoların merkezi olan Saraçhane'de yüzbinler bir araya geliyor.

CHP'nin gün içerisinde yaptığı çağrının ardından vatandaşlar saat 20.30'da Saraçhane'de toplandı. CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'deki buluşmada konuşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı altıncı günde de Saraçhane'de toplanan yurttaşlara sesleniyor. Özel konuşmasında 'zıpla zıpla, zıplamayan Tayyip' sloganına "Zıplayın gençler, Allah göstermesin" cevabını verdi.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!

Vatandaşın dediği oluyorsa, kimin geleceğine ve gideceğine halk karar veriyorsa orada demokrasi vardır. Ama bir ülkede geleceğe soy kütükleri belirliyorsa orada monarşi vardır. Halk birilerinin yöneteceğine karar veriyor ama kimin gideceğine başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, faşizm vardır.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

- Biz Saraçhane'de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

- İlk gün toplandığımızda 'İlk gün olur, yarın unutulur' demişlerdi. Her şeyin hesabını yapmışlardı ama bir şeyi hesap edemediler: Sizi hesap edemediler. 'Onların seçtiğinin değil benim atadığımın dönemi başlar.

- Onların seçtiği fakirle fukura ile öğrenci ile genç ile uğraşır. Ama benim atadığım ben helikopterle hangi kupon araziyi beğendiysem not alır. Çok sıkışırsam satacak bir şey bulamazsam İstanbul'un bağrına bıçak saplarım. Benim yandaşlarım parasını para eder. Bir boğaz daha açarım, Kanal İstanbul yaparım. Etrafını da Katarlılara satarım' diye hesapladı.

- Bu hesap 31 Mart 2019'a kadar tuttu. Dört tane gökdelen ile aldığı şehre 256 gökdelen oturttu. Katarlılara söz verdi, hayali Kanal İstanbul'du. Ama İstanbullular İstanbul'un emanetini Ekrem İmamoğlu'na verdiler.

- Mehter marşları söyleyerek geldiler. Ama milletin tepkisini görünce hızla sıvıştılar. Osmanlı tokatı atmak isterken demokrasi tokatı ile tanıştılar. Ekrem evladınız, abiniz, kardeşiniz bu güzel şehre hizmet etmek için var gücü ile gece gündüz çalıştı.

- Ekrem İmamoğlu yaptığı işlerle farkı 1 milyonun üzerine çıkardı. Eskiden Tayyip Bey her girdiği seçimi kazanıyordu. 31 Mart'taki seçimlerde kurulduğu gün gibi büyük memnuniyetle beyan ederim ki CHP 1. parti oldu.

- Tayyip Bey sen kendi kendine sayıklama, burada gecemiz yok gündüzümüz yok biz sana söyleriz; İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.

- Ekrem Bey'in adaylığından korkuyordu. Kimin aday olacağına partinin genel başkanı ve yönetimleri yerine adayımızı bütün üyelerimizle seçme kararı aldık. 1 milyon 500 bin olan üye sayımız 1 milyon 750 bine yükseldi. Ekrem Bey'in alacağı ön seçim oylarından korkarak Ekrem Başkan'a açtıkları 5 dava yetmezmiş gibi, 35 yıl önce aldığı, aldığı 10 dersi yeniden verdiği diploması elindeyken bir gecede iptal ettiler.

- Şimdi gençler okullarda eylem yapınca, onlara vizeleri hatırlatan var. Öğrenciler de diyor ki; 'Vizenin ne önemi var, diplomanın garantisi yok!' Ekrem Başkanın İstanbul'dan koparıldığından şahit olduk ama buna teslim olmadık!

- 31 yıl sonra Ekrem Başkan'ın diplomasını bir gecede iptal ettiler. Şimdi gençler okullarda eylem, boykot yapınca onlara vizeleri hatırlatan var. Öğrenciler de diyor ki 'vizenin ne kıymeti var, diplomanın garantisi yok'.

- Gelmeye çalışan arkadaşlara Galata'da engel oluyormuş. Galata'da şiddet var diyorlar! O şiddeti yapanları da talimatı verenleri de uyarıyorum, aklınızı başınıza alın! Oraya bizim örgütten en yakın arkadaşlar hızlı bir şekilde intikal etsinler. Galata'ya bir bakalım!

Ekrem Başkan'ın da bizim de arkamızda gençler, emekçiler, emekliler, koskoca bir İstanbul, Türkiye var.

- Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş...

- Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye... Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler!

'Espressolab'a uğramayacağız'

- Parayı senden benden kazanan, seyircisi yüzde 70'i bizden olan o iki merkez kanal düşünedursun... Kahvenin her türlüsünü severim; Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar.

- Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'tan içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!