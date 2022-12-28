‘Yılbaşı’ tatili ve kutlaması için özellikle Türkiye’den tatilcilerin önceki yıllarda çok tercih ettiği Kıbrıs’ın kuzeyine uçmak neredeyse ‘lüks’ oldu.

Yeni yıla sayılı gün kala, uçak biletlerinde fiyatlar uçtu, İstanbul’dan Ercan’a gidiş- dönüş bilet fiyatı kişi başı 7 bin 500 TL’den başlayarak, neredeyse 10 bin TL’yi buldu.

29 Aralık’ta ülkeye gelmek isteyen bir kişinin, 476 Euro ile 505 Euro arası, yani 9 bin 300 TL ile 9 bin 960 TL ödemesi gerekiyor.

Çağıner: “Biletler çok pahalı, İnsanlar planlarından Kıbrıs’ı çıkardı”

Yeni yıl tatili planlarının bir ay önceden yapılmaya başlandığını ifade eden Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bu durumda dahi ülkeye gelişlerin bilet fiyatları yüzünden çok düştüğünü anlattı.

Çağıner, “İnsanlar planlarından Kıbrıs’ı çıkardı. Evinde geçirmeye veya Türkiye içinde yapmaya karar verdi. Biletler çok pahalı” dedi.

İstanbul- Ercan (gidiş- dönüş) 9 bin 960 TL!

30 Aralık’ta İstanbul’dan ülkeye gelecek olan ve 2 Ocak’ta geri dönecek olan bir yetişkin, kişi başı 411 Euro, yani 8 bin TL’yi aşan bilet ücreti ödemek zorunda kalıyor.

Bir gün önce, yani 29 Aralık’ta ülkeye gelmek isteyen bir kişi ise, 476 Euro ile 505 Euro arası, yani 9 bin 300 TL ile 9 bin 960 TL ödemek durumunda…

28 Aralık’ta ülkeye İstanbul’dan gelmek isteyen ve 2 Ocak’ta dönecek olan yolcu ise bu süre için 395 Euro ile 440 Euro arasında yani 7 bin 790 ila 8 bin 680 TL ödemesi gerekiyor.