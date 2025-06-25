İsrailli yolcuların tahliyesi için Larnaka’dan 17 uçuş planlandı

İsrail ve Ürdün’deki havalimanlarına ulaşmakta zorluk yaşayan İsrailli yolcuların tahliyesi amacıyla, bugün Larnaka Havalimanı’ndan toplam 17 uçuş planlandı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) konuşan kaynaklara göre, uçuşlar sabah saat 06.00’da başladı. Program kapsamında Tel Aviv’e dört özel sefer, Hayfa’ya dokuz, Akabe’ye üç ve Amman’a bir uçuş gerçekleştirilecek.