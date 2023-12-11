“İsrail’in KKTC ile ilgili açıklaması art niyetli”

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun ofisinden yapılan “İran’ın terörist faaliyetleri için Kıbrıs’ın kuzeyini kullanmakta olduğu” iddiasına ilişkin açıklamaya tepki göstererek, “Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz” açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamasında, “İsrail’in açıklamasının art niyetli olduğu” ifade edilerek, Kıbrıs’ın kuzeyinin “huzurlu ve güvenli olduğu” öne sürüldü.

Netanyahu İran'ın Kıbrıs'ın kuzeyini "hem kendi terör amaçları hem de operasyon ve geçiş bölgesi olarak" kullanmasından İsrail'in "rahatsız" olduğunu söylemişti.

Netanyahu, Kıbrıs'ta İsrail vatandaşlarına ve Yahudilere yönelik bir saldırının engellenmesinde Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine yardım ettiklerini açıklamıştı.