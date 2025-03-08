İsrail ordusu, Suriye'deki bazı noktalara geçen hafta saldırı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Suriye'deki bazı stratejik noktalara konuşlandırıldığı belirtildi.

Paraşütçü, zırhlı ve özel birliklerin Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, baskınlar sırasında tespit edilen silah, mühimmat ve askeri teçhizatlara el konulduğu ve imha edildiği öne sürüldü.

Öte yandan saldırılara ait görüntüler de paylaşıldı.

⁠İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.