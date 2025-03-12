İsrail ordusu, pazartesi günü Suriye'nin güneyine onlarca hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Ordudan yapılan açıklamada, saldırılara 22 savaş uçağının katıldığı ve 60 bombanın kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırısı düzenlenen noktaların haritadaki konumu gösterilirken bazı saldırıların görüntülerine de yer verildi.

Saldırılarda, Suriye'nin güneyindeki eski rejime ait silah depolarının, askeri karargah ve tesislerin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Şeyh (Hermon) Dağı'na dün bir tur düzenleyen ve burada basına açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye yönetimini ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etmişti.

Katz, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki işgalini kalıcı hale getirmek için çalışmalar yaptığını söylemişti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.