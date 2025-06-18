İsrail-İran savaşı güneydeki turizmin rekor beklentilerini gölgeliyor

İsrail-İran çatışmalarının Kıbrıs’ın güneyindeki turizmi rekor beklentilerini gölgelediği belirtildi.

Ocak-Mayıs döneminde yüzde 81,2’si turistik amaçlı olan yolcu gelişlerinin 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 1 milyon 344 bin 486 olduğunu belirten Politis bunun bir rekor işareti olduğunu ancak devamının, İsrail-İran çatışmaları yüzünden belirsiz olduğuna dikkat çekti.

Güney turizminin ikinci büyük turizm pazarının İsrail olduğu kaydedilen haberde Mayıs 2025’te toplam turist sayısının yüzde 9,4’ünü (45 bin 249) İsrailli turistlerin oluşturduğu, 2024 Mayıs’ına göre de yüzde 36,5 artış kaydedildiği belirtildi.

Habere göre İran’la çatışmalar başladıktan sonra İsrail hava sahasının kapanması ile İsrail- Kıbrıs arasındaki bütün uçuşlar iptal edildi. Uçuş iptalleri yüzünden binlerce rezervasyonunu kaybeden Rum otelleri, Orta Doğu’daki kriz devam ettikçe turizm sezonunun gidişatının belirsiz olmasından ve uçuş engellemeleri yüzünden rezervasyon iptallerinin artmasından derin kaygı duyuyor.