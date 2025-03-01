İsrail basınına göre Netanyahu askeri sekreterini Suriye konusunu görüşmek için Moskova'ya gönderdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman'ı Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını sürdürmesini görüşmek üzere başkent Moskova'ya gönderdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen Netanyahu'nun askeri sekreteri Goffman, Moskova'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, İsrail'in Suriye'nin "zayıf" kalmasını istediği ve "bölgede baskın bir güç olan Türkiye" yerine Rusya'yı tercih ettiğine dikkati çekildi.

Goffman'ın Moskova ziyaretinin amacının bir dizi güvenlik toplantısı gerçekleştirerek iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek olduğu ve kısa bir süre önce benzer amaçlarla başka ülkeleri de "gizlice" ziyaret ettiği kaydedildi.

İsrail, Rusları Türklere tercih ediyor

Haberde, "İsrail aslında açıkça taraf seçiyor. İsrail, Rusları Türklere tercih ediyor ve aslında Ankara'yı Suriye'den çıkarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Toplantının bir diğer amacının ise Rusya'dan Hamas'a baskı yaparak Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak olduğu aktarıldı.

Netanyahu'nun Şam'ın güneyinin askerden arındırılmış bölge olması talebi hatırlatılarak İsrail'in, Suriye'nin "zayıf" kalması için ABD'ye baskı yaptığı, Rusya'nın ülkedeki askeri üstlerinin korunmasını istediği ve "Türkiye'yi etkisiz hale getirmeye" çalıştığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth'un haberinde, İsrail'in Suriye'de Türk askeri üsleri kurulması, Suriye ordusunun eğitilmesi ve ülkenin hava sahasının korunmasını engellemek istediğinin altı çizildi.

Netanyahu, Suriye'deki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki İsrail işgalinin kalıcı olacağı mesajını vermişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiklerini söyleyen Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Suriye'nin güneyinin "askerden arındırılmış bölge" olması gerektiğini öne sürerek, yeni Şam yönetiminin ülkenin güneyindeki mevzi ve karakolları kontrol etmesine izin vermeyeceklerini iddia etmişti.