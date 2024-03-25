İspanyol ritimleri ve esintileri konseri müzikseverlerle buluşacak

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Woodwind Quartet & Oytun Küskü, İspanyol ritimleri ve esintileri ile çarşamba akşamı saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konserin biletlerine online olarak “www.biletinial.com” internet adresinden ulaşılabilecek.

Münevver Sakar (flüt), Çağın Dostel (obua), Ebru Pendakomolu (klarnet), Ali Suyolcu (fagot) ve Oytun Küskü'nün (perküsyon) yer alacağı konserde, Carmen (Selections from), Isaac Albeniz (Mallorca-Barcarola), Enrique Granados (Danza Espagnola- No.2 “Oriental”) gibi müzisyenlerden birçok eser müzikseverlerin beğenisine sunulacak.