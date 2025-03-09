İspanyol Mutfağının İki Efsanesi: Paella ve Churros’un Lezzet Yolculuğu

Akdeniz mutfağının sıcak esintilerini taşıyan İspanyol lezzetleri, yüzyıllardır hem damakları hem de kültürleri büyülemeye devam ediyor. İspanya denince akla gelen ilk tatlardan biri, deniz mahsulleriyle zenginleşen, pirincin başrolde olduğu efsanevi paella olurken, tatlı severleri mest eden çıtır çıtır churros ise kahvaltı sofralarından sokak lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede kendine yer buluyor. İspanyol mutfağı, tarih boyunca farklı kültürlerin etkileşimiyle şekillenmiş, köklü geçmişi ve benzersiz tatlarıyla dünya mutfakları arasında özel bir konuma sahip olmuştur. Şimdi gelin, bu eşsiz mutfağın iki vazgeçilmez lezzetini yakından tanıyalım.

Paella

Paella tam anlamıyla bir kültür mozaiği desek abartmış olmayız. Üç farklı kültürden de izler taşıyan paella'nın hikayesine hep beraber ışık tutuyoruz. Takvimler 700'lü yılları gösterirken Arapların Endülüs'ü işgali, Romalıların günümüzde mutfaklarımızın demirbaşlarından biri olan tavayı icat edişi ve İspanyolların lezzetli pirinçleri bir araya geldi ve ortaya bugün bile dünya çapında adından söz ettirmeyi başaran İspanyol efsanesi paella çıktı. Paella'nın ilk nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair ise en yaygın inanış şu: O dönem çiftlik sahiplerinin çalışmalarını bölmeyecek, kolay yapılan pratik bir yemek arayışı vardı ve eldeki tüm malzemelerini de kullanabilecekleri bir tarif geliştirmek istediler. Kümes hayvanları, deniz mahsulleri ve sebzeler ile İspanya Valencia'da bolca bulunan pirinci harmanlayarak bir pilav tarifi geliştirdiler. Tavada yapıldığından yapılış şeklini de göz önünde bulundurarak Latince tava anlamına gelen patelladan esinlenerek de paella adını verdiler. Şİmdi birlikte bu lezzeti bir de benim nasıl yaptığıma bakalım…

Malzemelerim

1 adet halka doğranmış kırmızı biber

1 adet hilal doğranmış kuru soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 dilim somon balığı

2 su bardağı sıcak suda 30 dakika bekletilmiş pirinç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 tatlı kaşığı safran

yeteri kadar tuz

Servis Malzemeleri

Yeteri kadar limon dilimleri

Yeteri kadar kıyılmış maydanoz

Yeteri kadar taze soğan

Nasıl Yapıyorum?

Yapışmaz bir tencereye kırmızı biberi, soğanı, zeytinyağını ve tereyağını alıp sotelemeye başlıyorum. Aynı anda başka bir yerde, somonu üzerini örtecek kadar suyla haşlıyorum. Haşlandıktan sonra etlerini ayıklayıp bir kenara alıyorum, ancak suyunu dökmüyorum.

Soğanlar yumuşayınca pirinçleri iyice yıkayıp tencereye ekliyorum ve 2 dakika kadar kavuruyorum. Ardından bezelyeyi, ayıklanmış balık etlerini ve safranı ekliyorum. Balık suyunu 3,5 su bardağına tamamlamak için sıcak su ilave edip tencereye döküyorum. Tuzunu ayarladıktan sonra yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum.

Pilavı ocaktan aldıktan sonra 5 dakika kadar demlenmeye bırakıyorum. Daha sonra altüst edip havalandırıyorum. Son dokunuş olarak üzerine limon dilimleri ve taze yeşillikler serpiştirerek servis ediyorum.

Churros

Churros, kökeni İspanya ve Portekiz’e dayanan, ancak zamanla Latin Amerika’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada benimsenmiş çıtır dış dokusu ve yumuşacık iç yapısıyla sevilen bir tatlıdır. Genellikle şeker ve tarçınla kaplanarak eritilmiş çikolataya veya süt reçeline batırılarak tüketilir. Kökenine dair farklı teoriler bulunur; bazı tarihçiler, 16. yüzyılda İspanyol kâşiflerin bu tatlıyı Çin’den getirdiğini ve İspanyol damak tadına uyarladığını öne sürerken, bir diğer teori, İspanyol çobanların dağlarda kolayca yapabilecekleri ekmek alternatifi olarak bu kızarmış hamur çubuklarını geliştirdiğini savunur. İspanyolların Latin Amerika’ya açılmasıyla churros, Meksika, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelerde süt reçeli gibi yerel tatlarla zenginleşerek büyük popülerlik kazanmıştır. Bugün churros, özellikle İspanya’da kahvaltılarda kahve veya sıcak çikolatayla, Latin Amerika’da ise sokak lezzeti olarak tüketilen ikonik bir tatlıdır. Dünyanın dört bir yanındaki restoran ve pastaneler, onu çikolata kreması, karamel veya fıstık ezmesi dolgulu versiyonlarla modernize ederek sunmaktadır. Yüzyıllardır süregelen lezzetli bir miras olan churros, hem geleneksel tarifiyle hem de yenilikçi dokunuşlarla her daim cazibesini koruyan tatlılardan biridir.

Malzemelerim:

Hamuru için;

1 su bardağı un

1 su bardağı su (200 ml)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çimdik tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Üzeri için;

Toz şeker

Tarçın

Nasıl Yapıyorum?