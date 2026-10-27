UBP’nin milletvekili adayları açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) “demokrasi şöleni” olarak nitelendirdiği ancak şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen aday sıralama kurultayının ardından, partinin 50 kişilik milletvekili aday listesi kesinleşti.

17 aday adayının yaptığı itirazların reddedildiği kurultayda, ilk açıklanan sıralamalarda değişiklik olmadı. Cinsiyet kotası ve kontenjan adaylarının da listeye eklenmesiyle birlikte UBP’nin milletvekili adayları netleşti.

6 Aralık’ta yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini açıklayan Resmiye Canaltay Eroğlu listede yer almazken, önce adaylıktan çekildiğini duyuran, ardından kararından vazgeçtiğini açıklayan Hakan Dinçyürek ise Mağusa’dan 8’inci sıra adayı oldu.

Kurultay sürecine yönelik tepki ve itirazlarıyla gündeme gelen Ziya Öztürkler, Zorlu Töre ve Emrah Yeşilırmak da aday listesinde yer aldı. Öztürkler, Güzelyurt’tan 3’üncü sıra; Töre, Lefkoşa’dan 11’inci sıra; Yeşilırmak ise İskele’den 5’inci sıra adayı olarak açıklandı.

İşte UBP’nin milletvekili adayları:

LEFKOŞA

1-Dr. Faiz Sucuoğlu

2-Doç. Dr. Ahmet Savaşan

3-Hüseyin Ballı

4-Sadık Gardiyanoğlu

5-Hasan Sapsızoğlu

6-Olgun Amcaoğlu

7-Emre Dalgıç

8-Hasan Taçoy

9-Alişan Şan

10-Berhan Ongan

11-Zorlu Töre

12-Dt. Şerife Ünverdi

13-Av. Özlem Bendaşan

14-Serap Topal

15-Dr. Havva Dağsever

16-Betül Peyravi

MAĞUSA

1-Av. Oğuzhan Hasipoğlu

2-Sunat Atun

3-Neriman Kaşif

4-Hüseyin Çavuş

5-Av. Melih İlktuğ

6-Dursun Oğuz

7-Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu

8-Dr. Hakan Dinçyürek

9-Lütfü Oflaz

10-Elif Abiç

11-Sultan Vural Avukat

12-Ayşe Demir

GİRNE

1-Dt. Ünal Üstel

2-Kutlu Evren

3-İlgen Bağcıer

4-Dr. Özdemir Berova

5-Dr. Özcan Hüdaverdi

6-Dr. Hasan Küçük

7-Kaan Resa Saçar

8-Mehmet Hulusioğlu

9-Murat Karalar

10-Alev Ecevit

11-Vesile Erdoğan

12-Sinem Arıca

İSKELE

1-Av. Yasemi Öztürk

2-Nazım Çavuşoğlu

3-İsmail Demirci

4-Av. Emine Uzun

5-Emrah Yeşilırmak

GÜZELYURT

1-Dr. Ali Pilli

2-Av. İbrahim Ürcan

3-Ziya Öztürkler

LEFKE

1-Aytaç Çaluda

2-Adil Özgey