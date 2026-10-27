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UBP’nin milletvekili adayları açıklandı

UBP’nin milletvekili adayları açıklandı

Şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen UBP’nin aday sıralama kurultayının ardından, cinsiyet kotası ve kontenjan adayları da listeye eklendi; 50 kişilik milletvekili aday listesi açıklandı.

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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) “demokrasi şöleni” olarak nitelendirdiği ancak şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen aday sıralama kurultayının ardından, partinin 50 kişilik milletvekili aday listesi kesinleşti.

17 aday adayının yaptığı itirazların reddedildiği kurultayda, ilk açıklanan sıralamalarda değişiklik olmadı. Cinsiyet kotası ve kontenjan adaylarının da listeye eklenmesiyle birlikte UBP’nin milletvekili adayları netleşti.

6 Aralık’ta yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini açıklayan Resmiye Canaltay Eroğlu listede yer almazken, önce adaylıktan çekildiğini duyuran, ardından kararından vazgeçtiğini açıklayan Hakan Dinçyürek ise Mağusa’dan 8’inci sıra adayı oldu.

Kurultay sürecine yönelik tepki ve itirazlarıyla gündeme gelen Ziya Öztürkler, Zorlu Töre ve Emrah Yeşilırmak da aday listesinde yer aldı. Öztürkler, Güzelyurt’tan 3’üncü sıra; Töre, Lefkoşa’dan 11’inci sıra; Yeşilırmak ise İskele’den 5’inci sıra adayı olarak açıklandı.

İşte UBP’nin milletvekili adayları:

LEFKOŞA

1-Dr. Faiz Sucuoğlu

2-Doç. Dr. Ahmet Savaşan         

3-Hüseyin Ballı 

4-Sadık Gardiyanoğlu   

5-Hasan Sapsızoğlu        

6-Olgun Amcaoğlu         

7-Emre Dalgıç   

8-Hasan Taçoy 

9-Alişan Şan      

10-Berhan Ongan           

11-Zorlu Töre

12-Dt. Şerife Ünverdi   

13-Av. Özlem Bendaşan

14-Serap Topal

15-Dr. Havva Dağsever

16-Betül Peyravi

 

MAĞUSA 

1-Av. Oğuzhan Hasipoğlu           

2-Sunat Atun    

3-Neriman Kaşif              

4-Hüseyin Çavuş             

5-Av. Melih İlktuğ          

6-Dursun Oğuz

7-Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu         

8-Dr. Hakan Dinçyürek

9-Lütfü Oflaz

10-Elif Abiç        

11-Sultan Vural Avukat

12-Ayşe Demir 

 

GİRNE 

1-Dt. Ünal Üstel              

2-Kutlu Evren

3-İlgen Bağcıer 

4-Dr. Özdemir Berova

5-Dr. Özcan Hüdaverdi 

6-Dr. Hasan Küçük         

7-Kaan Resa Saçar          

8-Mehmet Hulusioğlu  

9-Murat Karalar              

10-Alev Ecevit  

11-Vesile Erdoğan          

12-Sinem Arıca

 

İSKELE 

1-Av. Yasemi Öztürk     

2-Nazım Çavuşoğlu        

3-İsmail Demirci              

4-Av. Emine Uzun          

5-Emrah Yeşilırmak        

                              

GÜZELYURT 

1-Dr. Ali Pilli       

2-Av. İbrahim Ürcan      

3-Ziya Öztürkler              

 

LEFKE 

1-Aytaç Çaluda

2-Adil Özgey

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