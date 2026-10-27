UBP’nin milletvekili adayları açıklandı
Şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen UBP’nin aday sıralama kurultayının ardından, cinsiyet kotası ve kontenjan adayları da listeye eklendi; 50 kişilik milletvekili aday listesi açıklandı.
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) “demokrasi şöleni” olarak nitelendirdiği ancak şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen aday sıralama kurultayının ardından, partinin 50 kişilik milletvekili aday listesi kesinleşti.
17 aday adayının yaptığı itirazların reddedildiği kurultayda, ilk açıklanan sıralamalarda değişiklik olmadı. Cinsiyet kotası ve kontenjan adaylarının da listeye eklenmesiyle birlikte UBP’nin milletvekili adayları netleşti.
6 Aralık’ta yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini açıklayan Resmiye Canaltay Eroğlu listede yer almazken, önce adaylıktan çekildiğini duyuran, ardından kararından vazgeçtiğini açıklayan Hakan Dinçyürek ise Mağusa’dan 8’inci sıra adayı oldu.
Kurultay sürecine yönelik tepki ve itirazlarıyla gündeme gelen Ziya Öztürkler, Zorlu Töre ve Emrah Yeşilırmak da aday listesinde yer aldı. Öztürkler, Güzelyurt’tan 3’üncü sıra; Töre, Lefkoşa’dan 11’inci sıra; Yeşilırmak ise İskele’den 5’inci sıra adayı olarak açıklandı.
İşte UBP’nin milletvekili adayları:
LEFKOŞA
1-Dr. Faiz Sucuoğlu
2-Doç. Dr. Ahmet Savaşan
3-Hüseyin Ballı
4-Sadık Gardiyanoğlu
5-Hasan Sapsızoğlu
6-Olgun Amcaoğlu
7-Emre Dalgıç
8-Hasan Taçoy
9-Alişan Şan
10-Berhan Ongan
11-Zorlu Töre
12-Dt. Şerife Ünverdi
13-Av. Özlem Bendaşan
14-Serap Topal
15-Dr. Havva Dağsever
16-Betül Peyravi
MAĞUSA
1-Av. Oğuzhan Hasipoğlu
2-Sunat Atun
3-Neriman Kaşif
4-Hüseyin Çavuş
5-Av. Melih İlktuğ
6-Dursun Oğuz
7-Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu
8-Dr. Hakan Dinçyürek
9-Lütfü Oflaz
10-Elif Abiç
11-Sultan Vural Avukat
12-Ayşe Demir
GİRNE
1-Dt. Ünal Üstel
2-Kutlu Evren
3-İlgen Bağcıer
4-Dr. Özdemir Berova
5-Dr. Özcan Hüdaverdi
6-Dr. Hasan Küçük
7-Kaan Resa Saçar
8-Mehmet Hulusioğlu
9-Murat Karalar
10-Alev Ecevit
11-Vesile Erdoğan
12-Sinem Arıca
İSKELE
1-Av. Yasemi Öztürk
2-Nazım Çavuşoğlu
3-İsmail Demirci
4-Av. Emine Uzun
5-Emrah Yeşilırmak
GÜZELYURT
1-Dr. Ali Pilli
2-Av. İbrahim Ürcan
3-Ziya Öztürkler
LEFKE
1-Aytaç Çaluda
2-Adil Özgey