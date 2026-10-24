Kombos: Schengen’e katılımda geçiş kuralları değişmeyecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılması halinde adanın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçiş noktalarında uygulanan kuralların değişmeyeceğini açıkladı. Kombos, geçişlerin Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri kapsamında yürütüldüğünü belirterek, Schengen üyeliğinin mevcut geçiş haklarını etkilemeyeceğini söyledi.

Cyprus Mail’in haberine göre Kombos, adanın iki tarafı arasındaki geçiş noktalarında uygulanan kuralların AB düzenlemeleriyle belirlendiğini ve Schengen üyeliği sonrasında da bu çerçevenin değişmeyeceğini ifade etti.

Geçiş noktalarındaki kontrollerin bir bölümünün güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Kombos, bunun sınır kontrolü anlamına gelmediğini vurguladı.

“Geçiş hakkı olan herkes bu hakkını koruyacak”

Schengen üyeliğiyle ilgili en önemli tartışma konularından birinin Ercan Havalimanı ve geçiş noktalarının mevcut durumu olduğunu belirten Kombos, konunun karmaşık olduğunu söyledi.

Kombos, “Serbest bölgelere geçiş hakkı bulunan herkes, Schengen Bölgesi’ne katıldıktan sonra da bu hakkını kullanmaya devam edecek” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, Schengen Bölgesi’nin yeni dijital Giriş/Çıkış Sistemi’nin (EES) Yeşil Hat üzerindeki geçiş noktalarında uygulanmayacağı yönündeki tutumunu sürdürüyor.

Ancak bu durumun, üçüncü ülke vatandaşlarının Ercan Havalimanı üzerinden Schengen Bölgesi’ne giriş ve çıkışlarında idari sorunlar yaratabileceği belirtiliyor.

EES sisteminin geçiş noktalarında uygulanması seçeneğinin ise Yeşil Hat’ın fiili bir dış sınıra dönüşmesi riskini beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

Schengen üyeliğinde karar AB Konseyi’nde

Avrupa Komisyonu, temmuz ayında Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılım hazırlıklarına ilişkin olumlu değerlendirmesini açıklamıştı.

Komisyon Sözcüsü Markus Lammert, katılımın ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine ilişkin kararın AB Konseyi tarafından verileceğini belirtmişti.

Schengen Bölgesi’ne yeni bir ülkenin katılabilmesi için bölgeye üye 25 AB ülkesinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

Kıbrıs’ın Schengen üyeliği, ekim ayı başında gerçekleştirilen AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısının gündemine alınmazken, konseyin bir sonraki toplantısının aralık ayında Brüksel’de yapılması bekleniyor.