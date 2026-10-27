Karardan bir hafta önce inşa edildi: Fatma Ünal’a, cezaevinde ‘VIP’ oda

Ertuğrul SENOVA

‘Sahte diploma’ soruşturması kapsamında yargılanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılan UBP Girne Kadın Kolları eski başkanı Fatma Ünal için, mahkûmiyet kararından yaklaşık bir hafta önce Merkezi Cezaevi’nde özel bir oda hazırlandığı ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, genel koğuşlardan bağımsız bir noktada yer alan odada özel banyo, tuvalet, televizyon, yatak ve koltuk gibi eşyaların yanı sıra müstakil bir bahçe de yer alıyor.

Odayla ilgili en dikkat çeken ayrıntı ise yapımının mahkeme kararının açıklanmasından yaklaşık bir hafta önce tamamlanmış olması.

Cezaevinde Ünal için bu ayrıcalıklı alanın tahsis edilmesi talimatının kim tarafından verildiği ise henüz bilinmiyor.

Ne olmuştu?

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan UBP Girne eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, aleyhine getirilen 16 davanın tamamından suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 31 tanığın dinlendiği ve 80 belgenin emare olarak sunulduğu davada, Ünal’ın derslere katılmadan sahte transkript, geçici mezuniyet belgesi, diploma ve tez düzenlenmesine ilişkin suçların makul şüpheden ari şekilde ispat edildiğine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, ilk sahte diplomanın Ünal’a verildiğine ilişkin tanık beyanına dikkat çekerken, sanığın savunmalarını çelişkili ve inandırıcılıktan uzak bulduklarını açıkladı.

Ünal’ın hiçbir eğitim almadan tezli yüksek lisans diploması elde ettiğini belirten Cemaller, bu tür sahtekârlıkların üniversitelere yönelik ciddi bir olumsuz algı yarattığını, hakkıyla mezun olan kişileri de şüphe altında bıraktığını vurguladı.

Sanığın temiz sicili ve kişisel durumunun ceza takdirinde değerlendirildiğini kaydeden Cemaller, “Ülkemiz, bu suçlardan derin yara almıştır” diyerek mahkemenin bu tür suçlara müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.