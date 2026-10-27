UBP: “Aday belirleme seçim ve sonuçları yasa, tüzük ve yönetmeliğe uygundur”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen seçim ve sonuçlara yönelik itirazlar hakkında kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların UBP Sandık Kurulu tarafından incelendiği ve reddedildiği belirtilirken, değerlendirmelerin elektronik sistem ve bilgisayar kayıtları esas alınarak yapıldığı vurgulandı.

UBP, seçim sonuçlarının 26 Ekim 2026 tarihinde UBP Sandık Kurulu tarafından duyurulduğunu, itirazların reddine ilişkin gerekçeli ve yazılı kararların ise itiraz sahiplerine iletilmek üzere Genel Merkez’e teslim edildiğini kaydetti.

Seçimin, Parti Tüzüğü’nün 106’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Parti Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen Milletvekili Adaylığı Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüldüğü belirtilen açıklamada, elektronik oylama yönteminin kullanılmasına seçim öncesinde UBP Milletvekili Grubu tarafından da oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Milletvekili Adaylığı Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin, elektronik veya bilgisayar destekli oylamalarda itirazların hangi usulle ve hangi kayıtlar esas alınarak karara bağlanacağını açıkça düzenlediğine dikkat çekildi.

Söz konusu maddede, oy kullanma işlemlerine, ünitelere, yazılıma veya elektronik sisteme ilişkin itirazların tutanağa geçirilmesi ve bu itirazlar hakkında kesin karar verme yetkisinin Sandık Kurulu’na ait olduğunun belirtildiği hatırlatılan açıklamada, itirazların 48 saat içerisinde elektronik sistem veya bilgisayar kayıtları esas alınarak değerlendirilip karara bağlanmasının emredildiği kaydedildi.



“8 bin 929 üye oy kullandı, kayıtlar YSK’ya teslim edildi”

UBP, seçimde toplam 8 bin 929 üyenin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeline kimlik ibraz ederek oy kullandığını belirterek, oy verme işleminin, YSK tarafından basılan ve mühürlenen, sisteme giriş için gerekli kodları içeren belgeler aracılığıyla, gizli oy esasına uygun şekilde ve elliye yakın YSK görevlisinin gözetim ve denetiminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yoklama ve seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin, seçim sona erdiği anda iki USB bellek hâlinde, tutanak karşılığında eş zamanlı olarak YSK yetkililerine teslim edildiği de açıklamada yer aldı.

“Kâğıt çıktılar seçmen nüshasıdır, oy pusulası değildir”

Açıklamada, seçim sonuçlarına yönelik itirazların temelinde yer alan kâğıt çıktılara ilişkin değerlendirmede ise, seçmenlerin tercihlerini elektronik sistem üzerinden kullandığı ve onayladığı belirtildi. Onayın ardından oluşturulan kâğıt çıktının, yalnızca seçmenin tercihlerinin sisteme doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edebilmesi amacıyla düzenlendiği belirtilen açıklamada, söz konusu belgelerin üzerinde “Seçmen Nüshası”, “Yukarıdaki Adaylar Seçmenin Tercihleridir” ve “Bu Nüsha Seçmene Verilir” ibarelerinin bulunduğuna dikkat çekilerek, bu ifadelerin belgelerin seçmene verilmek ve tercih kontrolünü sağlamak amacıyla oluşturulduğunu açıkça gösterdiği ifade edildi.

Bu nedenle kâğıt çıktıların seçmen nüshası niteliğinde olduğu ve oy pusulası olarak değerlendirilemeyeceği belirtilen açıklamada, seçim sonucunun belirlenmesinde esas alınacak oy pusulaları gibi sayılmalarının hukuken mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Seçmen nüshalarının sandığa bırakılmasının oy verme işleminin zorunlu bir aşaması olmadığı, bu işlemin seçmenin isteğine bırakıldığı da vurgulanan açıklamada, bu nedenle elektronik ortamda kullanılan oyların tamamı ile sandığa bırakılan kâğıt çıktıların aynı kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

“Sandık kurulu itirazları elektronik kayıtları baz alarak değerlendirdi”

UBP açıklamasında, Sandık Kurulu’nun itirazları yönetmeliğin 24’üncü maddesi doğrultusunda elektronik sistem ve bilgisayar kayıtlarını esas alarak incelediği belirtildi. Açıklamada, inceleme sırasında Parti Tüzüğü, Milletvekili Adaylığı Yönetmeliği, seçim öncesinde yapılan resmî duyurular ve seçim tutanaklarının birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

İtirazların reddedilmesinin gerekçeleri arasında, yönetmeliğin itirazların elektronik sistem veya bilgisayar kayıtları esas alınarak karara bağlanmasını öngören açık hükmü, kâğıt çıktıların seçmen nüshası niteliğinde olması ve sandığa bırakılmalarının zorunlu değil, isteğe bağlı tutulması gösterildi.

Açıklamada, bu düzenlemeler ve kayıtlar çerçevesinde Sandık Kurulu’nun, kâğıt çıktıların sayılmasına yönelik talepleri ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazları reddettiği bildirildi.

Üyeye teşekkür

Açıklamada, “Partimiz, köklü demokrasi geleneğini ve güçlü teşkilat yapısını bir kez daha ortaya koyarak, tarihinin en yüksek katılımlı ve en düzenli aday belirleme seçimini büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirmiştir. Üyelerimizin yoğun ilgisiyle bir demokrasi şölenine dönüşen bu buluşma, birlik ve beraberliğimizin, ortak irademizin ve geleceğe duyduğumuz inancın güçlü bir ifadesi olmuştur. Bu anlamlı başarıya katılımlarıyla değer katan tüm üyelerimize; seçimlerin gözetim ve denetimini büyük bir ciddiyet, özveri ve sorumluluk bilinciyle yürüten Yüksek Seçim Kurulu mensuplarına, Divan Başkanı ve üyelerine, hazırlık aşamasından sonuçların açıklanmasına kadar her kademede özveriyle görev yapan herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.