2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de, dün 18.00'de Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli görülen Ö.F.H’nin (E-24) üzerinde, kullanımındaki araçta ve kaldığı evde yapılan aramada, 21 gram hint keneviri ve uyuşturucu maddeyi satmak üzere Gönyeli’de farklı noktalara bıraktığı 9 gram hint keneviri ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunarak emare alındı.

Lefkoşa’da ise 19.00'da polis devriyesi sırasında şüpheli görülen M.K’nin (E-25) üzerinde, kullanımındaki araçta ve evinde yapılan aramalarda, 30 gram ağırlığında hint keneviri ele geçirildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Kasti hasar ve genel rahatsızlık…

Lefkoşa’da dün, bir dükkânın giriş kapı kilidi kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kasten delinip hasara uğratılarak, kapıya sürgülü asma kilit takıldı ve kiracının genel haklarını kullanmasına engel olundu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.G (E-44) tutuklandı.

Girne’de hırsızlık…

Girne’de bir işletmede muhafaza edilen dövme yapma cihazı, 10 Ekim’de çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlıların benzer suçtan Lefkoşa Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunan A.C.Y (E-26) ve A.N.Ş (E-22) oldukları tespit edildi.

İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde, polis tarafından KKTC genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucu, ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık; 2 tutuklu...

Gazimağusa’da dün kamuya açık yerlerde, T.H (E-40) ve K.A’nın (E-49) alkollü (yeterli nefes örneği vermeyi reddettiler) olarak yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilerek tutuklandı.