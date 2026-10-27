“Gazeteciye saygı, halkın haber alma hakkına saygıdır”

Medya Etik Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun sahte diploma davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşmanın ardından gazetecilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede yaşanan siyasal ve toplumsal sorunlar nedeniyle zaman zaman yükselen tansiyonun, halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilerin mağduriyet yaşamasına ve fiziki şiddete varan eylemlere maruz kalmasına neden olduğu belirtildi.

“Gazetecilere yönelik saldırılar demokrasiyi de hedef alıyor”

Özellikle mahkemede görülen bir davayı takip eden bazı gazetecilere yöneltilen sözlü ve fiziki şiddetin yalnızca gazetecilere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu tür davranışların halkın haber alma hakkını ve ülke demokrasisini de hedef aldığı ifade edildi.

“Etik sorumluluk karşılıklı olmalı”

Gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması adına kamusal bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çekilen açıklamada, medya etiği ilkelerine bağlı kalmanın; doğruluk, tarafsızlık, kişilik haklarına saygı ve kamu yararını gözetmenin önemine işaret edildi.

Bununla birlikte etik sorumluluğun yalnızca gazetecilerin haber üretirken uyması gereken kurallarla sınırlı olmadığı belirtilerek, gazetecilik faaliyetinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için mesleğini icra eden gazetecilere de etik ilkeler çerçevesinde yaklaşılması, mesleki haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

“Şiddet, halkın haber alma hakkını zedeliyor”

Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken baskı, tehdit, aşağılayıcı tutum veya mesleki faaliyetlerini engelleyici davranışlarla karşı karşıya bırakılmasının, hem gazetecilerin haklarını hem de toplumun haber alma hakkını ve demokratik tartışma ortamını olumsuz etkilediği belirtildi.

Medya etiğinin, gazetecilerin mesleki sorumluluklarını hatırlatmanın yanı sıra gazetecilere yönelik tutum ve davranışlarda da karşılıklı saygı, hoşgörü ve etik duyarlılığı esas alması gerektiği ifade edildi.

Özgür, sorumlu ve etik gazeteciliğin gelişmesinin yalnızca gazetecilerin meslek ilkelerine uymasıyla mümkün olmayacağına dikkat çekilen açıklamada, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini özgürce ve güven içinde sürdürebilecekleri bir ortamın oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Medya Etik Kurulu, açıklamasının sonunda gazetecileri her koşulda etik ilkelere bağlı kalarak mesleklerini icra etmeye, halkı ve ilgili mercileri ise gazetecilik meslek ilkelerine saygılı davranmaya davet etti.