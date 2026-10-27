Bağımsızlık Yolu, KTAMS’ta eski sendika yöneticileriyle buluştu

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, Sekreterya üyeleri ve milletvekili adayları mücadele programları ve politikalarıyla ilgili öneriler hakkında bilgi verdi.

Nazlı, katılımcılardan gelen sorular üzerine Bağımsızlık Yolu’nun yürüttüğü mücadeleye, Kıbrıs Sorunu’na, federasyon ve barış talebinin savunulması gerekliliğine ve Kuzey Kıbrıs'taki sola dair değerlendirmelerini paylaştı.

Nazlı, ayrıca, Bağımsızlık Yolu’nun emek temelli sınıf mücadelesini, kamucu politikalarını ve emekçilerin haklarına yönelik taleplerini de anlattı.

Görüşmede, Bağımsızlık Yolu’nun sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığı oranında artırılması, servet vergisi gibi talepleri ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.