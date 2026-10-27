“Siyasete güveni yeniden inşa etmek için ilk adımı attık”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, siyasete duyulan güvenin yeniden inşa edilmesinin ancak hesap verebilirlik, şeffaflık ve verilen sözlerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını vurguladı. TDP’nin olası bir hükümet ortaklığına makam veya iktidar paylaşımı üzerinden değil, halkın yararına uygulanacak politikalar ve temel ilkeler üzerinden yaklaşacağını belirten Çeler, “Bizim için mesele hükümette olmak değil, halkın hayatında gerçek bir değişim yaratabilmektir. Verdiğimiz sözleri yerine getiremeyeceğimiz bir hükümetin parçası olmayız” mesajı verdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kanal T’de Çiğdem Aydın’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak siyasete güven, hesap verebilirlik, temiz siyaset, seçim hedefleri ve olası hükümet ortaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“50 yıllık geleneğin tecrübesiyle buradayız”

TDP’nin köklü siyasi geleneğine ve ilkelerine dikkat çeken Çeler, partinin 50 yıllık siyasi birikim ve mücadele anlayışıyla halkın karşısına çıktığını belirtti.

Siyasete duyulan güvenin ciddi biçimde zedelendiğini ifade eden Çeler, bu güvenin yalnızca söylemlerle değil, somut ve bağlayıcı adımlarla yeniden kazanılabileceğini vurguladı.

TDP’nin aday sıralama kurultayında 50 milletvekili adayının, kürsü dokunulmazlığı dışında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik taahhütname imzaladığını hatırlatan Çeler, bunun siyasette hesap verebilirliği güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Çeler, siyasetin topluma güven verebilmesi için siyasetçilerin yalnızca seçim döneminde değil, görev üstlendikleri her aşamada hesap vermeye hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

“Yapanın yanına kâr kalmaması lazım”

Yolsuzluk ve hukuksuzluk iddialarının sonuçsuz kalmasının toplumda ciddi bir güven kaybına neden olduğunu belirten Çeler, yanlışların hesabının sorulmadığı bir düzende adalet duygusunun da zedelendiğini ifade etti.

“Yapanın yanına kâr kalmaması lazım” diyen Çeler, vatandaşların hukuka, devlete ve siyasete yeniden güven duyabilmesi için herkesin hukuk önünde eşit olması ve hesap verebilirliğin istisnasız uygulanması gerektiğini vurguladı.

TDP’nin bu anlayışı yalnızca seçim söylemi olarak ortaya koymadığını belirten Çeler, milletvekili adaylarının imzaladığı taahhütnamenin, söz konusu siyasi iradenin somut göstergesi olduğunu kaydetti.

“Biz kilit parti değil, anahtar partiyiz”

Seçim hedeflerine de değinen Çeler, TDP’nin üçüncü parti olmayı hedeflediğini belirterek, Meclis’te yalnızca sayısal dengeleri belirleyen değil, çözüm üreten ve siyasetin yönünü halkın lehine değiştiren bir güç olmak istediklerini söyledi.

“Biz kilit parti değil, anahtar parti olacağız” diyen Çeler, TDP’nin siyasi anlayışının pazarlık gücü elde etmek üzerine değil, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Çeler, TDP açısından önemli olanın hangi makamın elde edileceği değil, hangi sorunların çözüleceği ve halka verilen hangi sözlerin hayata geçirileceği olduğunu vurguladı.

“Bizim için makam değil, ilkeler belirleyicidir”

Olası hükümet ortaklıklarına ilişkin yaklaşımını da ortaya koyan Çeler, TDP’nin herhangi bir hükümet formülüne koşulsuz destek vermeyeceğini açıkça ifade etti.

Genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesinin TDP’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Çeler, halkın doğrudan yaşamına dokunacak politikaların uygulanmasının siyasi ortaklıkların temel ölçütü olması gerektiğini söyledi.

Çeler, hükümette yer almanın başlı başına bir başarı olarak görülemeyeceğine dikkat çekerek, asıl başarının seçim döneminde halka verilen sözlerin tutulması, sorunların çözülmesi ve mevcut düzenin değiştirilmesi olduğunu vurguladı.

TDP’nin ilkelerinden vazgeçerek veya halka verdiği sözleri bir kenara bırakarak herhangi bir hükümet ortaklığında yer almasının söz konusu olamayacağını belirten Çeler, siyasetin kişisel ya da partisel kazanımlar için değil, toplumun geleceği için yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Çeler, TDP’nin hedefinin yalnızca Meclis’te temsil edilmek olmadığını, temiz siyaset, hesap verebilirlik ve somut çözüm politikalarıyla halkın siyasete olan güvenini yeniden kazanmak olduğunu belirtti.